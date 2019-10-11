«Кабинет 3.14» и Supernova

«Кабинет 3.14»

Отличные миксы в стиле caуэр

«Кабинет 3.14» Фото: пресс-служба ресторана

Новая волна интереса к тайным барам, так называемым speakeasy, захлестнула Москву. В случае с новым «Кабинетом 3.14», открывшимся в закоулках Трубной улицы, к этой модной тенденции прибавилась еще и другая: Москва все чаще заглядывается в сторону Петербурга на предмет свежих идей и оригинальных форматов, и вот сюда прибыл очередной питерский десант: «Кабинет 3.14» — это московская версия петербургского бара «Кабинет», работающего в подвале «Елисеевского магазина» на Невском проспекте. Как только попадаешь в новый московский бар (вход — через концепт-стор дизайнерской одежды Project 3.14), сразу переносишься в некое условное, энергетически заряженное пространство и становишься одновременно зрителем и участником некоего интерактивного спектакля-квеста в тщательно продуманных декорациях, поставленного неким молодым и амбициозным режиссером по произведениям Достоевского. В Москве подобные «театрализованные барные шоу» только-только входят в моду, публика хочет новых ярких впечатлений и неизведанных эмоций, так как любой коктейль в баре — это прежде всего настроение и повышенный градус эмоций и лишь потом — градус алкоголя. С этой задачей новый «Кабинет 3.14» справляется отлично: загадочный антураж, четко прописанный дресс-код («строгая элегантность»), обязательное предварительное бронирование мест, непременное требование заклеить камеры телефонов стикером при входе, то есть полный запрет на съемку (вопреки повальному увлечению барными и ресторанными постами и селфи в соцсетях), тщательно продуманная легенда заведения, отсылающая к дореволюционному сухому закону 1914 года (когда в Петербурге, за шесть лет до введения сухого закона в Америке, уже появились закрытые кабинеты при дорогих ресторанах, где тайно торговали алкоголем), подробно прописанные роли барменов, работающих «под видом» крупье за покерными столами, переделанными в барные стойки,— за всем этим стоит огромная работа маркетологов, и это, увы, сразу бросается в глаза. Искусственность и натянутость ситуации, которая, впрочем, почти всегда сопровождает зрителя на театральном спектакле, если (или пока) его не удалось втянуть внутрь действия,— это ведущая эмоция, которую испытывает посетитель «Кабинета 3.14», спустившийся в потаенный подвал и занявший свое место за покерным столом в отсветах дрожащего пламени свечей, плечом к плечу с такими же, как он, «игроками в барные карты» в некоем тайном запретном обществе. Тут же явятся и четыре карты Таро — вода, воздух, земля, огонь,— из которых надо выбрать одну, по ней бармен-крупье и определит стиль предпочитаемых гостем напитков. Воздух — самые легкие аперитивные коктейли на игристом. Вода — свежие, с цитрусовыми нотами миксы в стиле сауэр. Земля — более тяжелые коктейли в стиле Old Fashion c нотами специй, трав и сухофруктов. Огонь — самые крепкие, сухие и горькие миксы. После выбора своей стихии бармен-крупье предлагает выбрать еще три карты — с названиями трех напитков определенной масти, из которых тоже нужно выбрать один. В разных категориях это могут быть нежно-сиреневая воздушная «Сильфида» (650 руб.) с фиалковым ликером, сиропом из специй и вишневым тоником, освежающая «Лилит» (750 руб.) с джином, сюз, лимоном и ангостурой, «кофейно-земляная горечь, смешанная с мятой и черным кардамоном» под названием Vigro (730 руб.) или огненный Actus Amoris (770 руб.) из джина, красного вермута, травяного бальзама и ангостуры. Перед следующим заказом вся история повторяется.

За каждым покерным столом собирается около 10 гостей, так что нередко завязываются знакомства и общие разговоры. Вдохновитель и совладелец проекта петербуржец Сэм Коняхин («Кабинет», Lombard, 812, PMI Bar) убежден, что его бар — это место для утончения чувств, здесь все — от обстановки до коктейлей — сконцентрировано вокруг общения, разговоров, впитывания и осмысления впечатлений. Никакой громкой музыки, никакого бездумного веселья, в общем, все очень интеллектуально и «по-питерски». Московская публика восприняла новинку с интересом, но вряд ли станет ходить сюда из недели в неделю, поскольку подобный формат вызывает wow-эффект только в первый раз, а коктейлей в карточной колоде всего 35. Так что шулерства по части эмоций, вопреки или согласно тщательно продуманному концепту, скорее всего, будет не избежать.

«Кабинет 3.14» (4 / 5) Трубная улица, 32, строение 3

Supernova

Засекреченные коктейли мэтра

Supernova Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Еще один бар «с двойным дном», точнее, с подвалом открыл Слава Ланкин, один из корифеев барменской профессии в России, каких в Москве можно пересчитать по пальцам одной руки. То есть открыл он крошечную пиццерию Supernova с пивом и спритцем на кранах и несколькими видами пиццы по цене от 250 до 450 руб., причем работает пиццерия в обычном режиме, так что днем сюда приходят на ланч по-соседски все, кому надо поесть быстро и недорого, а вечером дружно пьют пиво завсегдатаи Delicatessen и просто жители близлежащих кварталов Садовой-Каретной. Но из крошечной пиццерии с раскрашенными кафельными стенами и компактной барной стойкой, за которой готовится пицца, в некоторые дни (точнее, вечера) через серую глухую дверь можно спуститься в подвал, где только по собственному face control Слава Ланкин пускает гостей и сам готовит для них коктейли за высоченной барной стойкой, разгуливая за ней, как капитан по капитанскому мостику, и взирая на всех сверху вниз. Это его бар и его правила, тут он все делает так, как нравится ему самому, а потому молодежь он легко может отправить постоять в сторонке у входа, самых близких друзей самолично усаживает за обшарпанный круглый VIP-стол под крепдешиновым красным абажуром, а учеников-барменов за стойкой учит жизни и профессии, не давая в руки шейкер по полгода. Все это — абсолютно настоящая, непридуманная история, такая, какой она и должна быть в настоящем баре. И потому, что в Supernova Ланкину самоотверженно помогает жена Александра, как и положено в семейной пиццерии, и потому, что все, от первого до последнего гвоздя, в свое крошечное «подземное царство» он выбирал сам и сам придумывал, а главное, потому, что спустя почти 30 лет с начала карьеры ему все еще хочется самому стоять за стойкой, и это, конечно, самое невероятное и самое ценное в новом проекте. Подробностей о режиме работы нового бара рассказать не могу, поскольку формат speakeasy тут не игрушечный, а самый настоящий. Так что «связь через пиццерию».