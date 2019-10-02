Экс-глава «Воронежской горэлектросети» Руслан Кочетов вышел из-под домашнего ареста

Ленинский райсуд Воронежа отказал следствию в продлении содержания бывшего гендиректора АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС) Руслана Кочетова и его экс-заместителя по финансам Марии Аркатовой под домашним арестом, сообщили “Ъ-Черноземье” в суде. Мерой пресечения для обоих фигурантов дела стал запрет определенных действий. Ходатайство по продлению домашнего ареста предшественнику Романа Кочетова Александру Гаврилину не рассматривалось, уточнили в суде.

Напомним, господин Кочетов подозревается в покушении на особо крупное мошенничество при взаимоотношениях ВГЭС с подрядчиками (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, за четыре последних года топ-менеджеры компании и их подельники изготовили фиктивные документы о выполнении работ в интересах ВГЭС на сумму около 600 млн руб., а затем в областном арбитраже добились удовлетворения исков к предприятию на всю величину долга. Руслан Кочетов и Мария Аркатова были отправлен в СИЗО в феврале 2019 года, а Александр Гаврилин — в апреле. Господа Кочетов и Гаврилин были отправлены под домашний арест в июле, а госпожа Аркатова — в августе.

Подробнее об уголовное деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежского депутата отключают от сети».

Александр Прытков