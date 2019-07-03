В СИЗО остался лишь один фигурант дела «Воронежской горэлектросети»

Ленинский райсуд Воронежа выпустил из СИЗО не только бывшего гендиректора АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС) Руслана Кочетова, но его предшественника Александра Гаврилина. В то же время в изоляторе остается заместитель гендиректора по финансам Мария Аркатова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как рассказали в суде, об изменении Руслану Кочетову меры пресечения на домашний арест ходатайствовало следствие. Гособвинение его поддержало, а защита «не возражала». Также следствие просило перевести под домашний арест Александра Гаврилина, «поскольку в настоящее время основания для продления ранее избранной меры пресечения отпали».

В свою очередь господин Гаврилин просил о более мягкой мере пресечения, так как он «скрываться не намерен, готов сотрудничать со следствием и дать показания по делу». Суд прислушался к доводам обвиняемого и запретил ему определенные действия. В то же время следствие просило продлить Марии Аркатовой срок содержания под стражей, тогда как защита настаивала на домашнем аресте. В результате по решению райсуда госпожа Аркатова останется в СИЗО до 4 августа.

Напомним, бывшее и нынешнее руководство ВГЭС подозревается в покушении на особо крупное мошенничество при взаимоотношениях предприятия с подрядчиками (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии регионального управления СКР, за четыре последних года должностные лица ВГЭС и их подельники изготовили фиктивные документы о выполнении работ в интересах АО на сумму около 600 млн руб., а затем в областном арбитраже добились удовлетворения исков к предприятию на всю величину долга.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежского депутата отключают от сети».

Александр Прытков