«Провокации "арт-террориста" продолжаются»

Арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич вспоминает творческий путь Бэнкси, благодаря которому он стал одним из любимых художников на родине — в Великобритании, да и во всем мире.

Никогда не устану рассказывать вам про своего любимого автора — Бэнкси. Согласно опросу платформы YouGov, британцы дают Бэнкси абсолютные преференции перед Пикассо. А вообще суперстрит-артист занял четвертое место в рейтинге «Любимые художники Великобритании» после Леонардо да Винчи, Ван Гога и Микеланджело. Имея в сети Instagram не менее 6,3 млн фолловеров, Бэнкси сумел сохранить практически полную анонимность, то есть все подозревают, что это некто Робин Каннингем из Бристоля 1974 года рождения... Хотя, может, его имя Роберт Бэнкс. А, возможно, это музыкант Роберт Дель Ная из группы Massive Attack или Джейми Хьюлетт, комиксист и основатель группы Gorillaz.

По крайней мере, его работы и образы абсолютно узнаваемы: это, в первую очередь, любимые животные — крысы; потом военные вертолеты; полицейские и прочие военизированные персонажи, то целующиеся, то стреляющие; демонстранты, бросающие то цветы, то бутылки с горючей смесью. Он — мастер провокаций. Вспоминается вброс большого количества фальшивых ассигнаций с портретом леди Дианы, открытие отеля прямо на разделительной линии Израиля и Западного берега Иордана (названного Walled Off Hotel, «отель без стен», произносить надо как «Уолдорф»), интервенция поддельных произведений в престижные музеи мира, лондонский Британский, нью-йоркский MoMA.

А недавно он «поучаствовал» в Венецианской биеннале современного искусства, выставив на площади Святого Марка серию из нескольких холстов, на которых был размещен гигантский круизный лайнер — из тех, что разрушают лагуну и портят экологию. Серия называлась Venice in oil, то есть «Венеция, изображенная маслом» или нет: «Венеция в нефти».

В 2006-м впервые его работа была продана за шесть знаков — $100000 на Bonhams. В 2008-м уже было два результата «миллион плюс», включая абсолютный пока рекорд для Бэнкси — $1,87 млн за работу Keep it spotless у Sotheby’s.

В октябре прошлого года также на Sotheby’s «Девочка с воздушным шаром» ушла за $1,4 млн, после чего немедленно была наполовину уничтожена шредером. Провокации «арт-террориста» продолжаются.