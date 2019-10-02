Омские власти просят вице-премьера России углубить судоходный фарватер Иртыша

Губернатор Омской области Александр Бурков обсудил с вице-премьером России Максимом Акимовым проект эффективной логистики поставки омского зерна на мировой рынок, сообщает правительство региона. По словам губернатора, сдерживающим фактором для увеличения объемов производства зерна в регионе является отсутствие стабильного сбыта и удаленность от основных экспортных портов страны.

Омские власти разработали проект, предполагающий реализацию максимально эффективной логистики поставки зерна на мировой рынок. Он предполагает отгрузку зерна по рекам Иртыш и Обь до порта Сабетта с кратковременным хранением и дальнейшей отгрузкой через Северный морской путь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам губернатора, необходимо содействие федерального центра в проведении дноуглубительных работ, позволяющих обеспечить глубину судоходного фарватера по протяженности Иртыша от Омска до впадения в Обь. Также ключевым является вопрос оснащения речного флота в Обь-Иртышском бассейне специализированным подвижным составом для перевозки сельхозпродукции.

«Вопрос обсуждался достаточно детально и основательно. Интерес к этой проблеме у вице-премьера есть. Порт Сабетта должен принимать не только сжиженный газ, должны идти и другие грузы. Если сибирские регионы, в первую очередь Омская область, смогут выйти туда с поставками зерна, то, конечно, это обеспечит загрузку порта и повысит интенсивность движения по северно-морскому направлению»,— сказал Александр Бурков.

В 2018 году в Омской области произведено 3,2 млн т зерна, из них за пределы региона поставлено 1,9 млн т.

Оксана Павлова