Краевым чиновникам впервые за два с половиной года повысят зарплату

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета края на 2020–2022 годы, расходы бюджета на содержание госаппарата составят в год 3,9–4 млрд руб. В 2019 году эти расходы составляли примерно 3,5 млрд руб., практически не увеличившись по сравнению с затратами 2018 года.

Тогда в материалах отмечалось, что индексация окладов денежного содержания госслужащих в Пермском крае приостановлена.

Сейчас же в пояснительной записке сообщается, что в затратах учтена индексация зарплаты госслужащих в размере 4% с 1 января 2020 года.

Отметим, в последний раз оклад чиновникам увеличивался с 1 июля 2017 года, и только на 5,3%. До этого зарплата лишь сокращалась: после кризиса 2014 года, вслед за «федералами», в правительстве края была на 10% сокращена зарплата чиновников, а индексация остановлена.