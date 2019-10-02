РФПИ и Saudi Aramco подали в ФАС ходатайство о покупке доли в «Новомете»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco подали ходатайство о покупке доли в «Новомете» в ФАС России, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме «Российская энергетическая неделя». Сделка может быть закрыта в течение двух-трех недель.

«Например, с Saudi Aramco, это крупнейшая нефтяная компания мира, и РФПИ, мы подали в ФАС ходатайство о покупке в компании "Новомет" большого пакета, чтобы эта компания работала на саудовском рынке»,— сказал господин Дмитриев (цитата по «Прайму»). По его словам, об этой и не менее десяти других инвестиционных сделках планируется объявить во время предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

В июне 2018 года стало известно о том, что РФПИ совместно с Saudi Aramco и суверенным фондом Саудовской Аравии ведут переговоры о покупке доли «Роснано» в «Новомете». «Роснано» выставило на продажу свою долю в 30,76% в июле 2016 года. Американская Halliburton подала в ФАС ходатайство о покупке 100% компании. Сделка оценивалась в $1 млрд, но была отменена из-за санкций США. Позже ФАС вынесла решение, что Saudi Aramco и РФПИ обязаны согласовать покупку доли в «Новомете» с правительством.

О том, как развивалась ситуация после срыва сделки с Halliburton,— в материале “Ъ”.