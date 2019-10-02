Новорижское шоссе перекрыли дорожные работы

Новорижское шоссе с раннего утра оказалось в многокилометровом заторе. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», он начинается от деревни Бузланово в сторону Москвы, пересекает МКАД и длится до начала проспекта Маршала Жукова.

Причина — в перекрытой полосе у въезда в северо-западный тоннель. Официально там меняют асфальт, но по факту работы не ведутся, рассказала “Ъ FM” Инга Пинкальская, которая утром провела в этой пробке более трех часов: «Происходит какой-то ремонт тоннеля и, соответственно, тоннель является очень узким горлышком для нашей скоростной магистрали при съезде с МКАДа. Собственно, это горлышко перекрыли ремонтом почему-то в будний день в час пик, поэтому расчетное время прибытия на работу с восьми утра уже передвигается к 11-ти. Тут коллапс, и машину нигде не оставить. Понятно, что это трасса, поэтому все замкнуты».

Кроме дорожных работ, на Новорижском шоссе нет иных причин для затруднения движения, говорит сотрудник информационного центра столичного департамента транспорта Павел Грибков: «В целом проблем нет на Новорижском шоссе, просто единственное — там идут ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия, а так никаких особенностей. Я думаю, лучше обратиться к ГБУ “Автомобильные дороги” по поводу конкретных сроков проведения этих работ».

В ГБУ «Автомобильные дороги» не смогли оперативно предоставить информацию о сроках проведения дорожных работ, в ЦОДД от комментариев отказались, сообщив лишь, что работы, возможно, затянутся на весь день.

Кирилл Абакумов