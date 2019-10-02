Лидер камчатских справороссов предложил Навальному возглавить регион

В ответ на предложение губернатора Камчатки Владимира Илюхина политику Алексею Навальному поработать главой одного из сел лидер фракции «Справедливой России» краевого заксобрания Михаил Пучковский предложил оппозиционеру возглавить регион.

Как ранее сообщал “Ъ”, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в ответ на критику и обвинения в коррупции предложил оппозиционному политику Алексею Навальному возглавить одно из самых отдаленных сел севера региона, чтобы «получить бесценный управленческий опыт».

Владимир Илюхин увидел в интернете высказывание Алексея Навального о котельной в поселке Средние Пахачи, которая была закрыта еще в 1999 году, а камчатский министр ЖКХ Олег Кукиль официально объявил ее работающей. Селяне тут же разоблачили министра, напомнив ему, что греются от печей. Прокуратура края провела проверку и заявила, что бюджетные деньги на этот объект не тратились с 1999 года. По словам господина Илюхина, экс-кандидат в мэры Москвы и политик с президентскими амбициями Алексей Навальный ошибся, так как село отапливается не только дровами, но и углем и электричеством.

Комментируя предложение Владимира Илюхина, лидер камчатских справороссов заявил, что глава региона «слишком многое себе позволяет». Депутат напомнил, что главы сельских поселений на Камчатке выбираются местными жителями или депутатами, а не назначаются, и, в свою очередь, предложил Алексею Навальному стать главой Камчатки «вместо Илюхина», сообщает местное издание «Кам24».

«Людям в северных селах, которые живут в бедности, сейчас не до смеха. Уверен, что они губернаторский юмор не оценили»,— цитирует издание Михаила Пучковского.

Член президиума центрального совета «Справедливой России» Руслан Татаринов считает, что «конечно, депутат от "Справедливой России" не может предлагать на должность своего политического оппонента». «У нас достаточно своих сильных членов партии, способных возглавить Камчатку, с опытом государственнго управления и соответствующим образованием. У Алексея Навального своя повестка, она нам неинтересна, для нас важно благосостояние граждан. Михаил Пучковский — сильный региональный политик и сам способен создать реальную конкуренцию действующему губернатору»,— заявил господин Татаринов.

Мария Литвинова