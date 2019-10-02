В Татарстане начали проектировать участок трассы М7 в обход Набережных Челнов

В Татарстане приступили к разработке проекта строительства автодороги трассы М7 протяженностью 90 км в обход Набережных Челнов, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на главу «Волго-Вятскуправтодора» Илдара Мингазова.

Документация по планировке территории первого этапа проекта будет готова к концу августа 2020 года, сообщил он. Сейчас проводятся изыскания.

В рамках строительства обходной дороги предполагается возведение моста через Каму в районе Соколки, а также шести транспортных развязок в разных уровнях.

Дорога пройдет через Мамадышский, Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы Татарстана. Ее строительство начнут около развязки на Мамадыш и завершат рядом с поселком Сосновый Бор в Тукаевском районе республики.

Проектирование дороги ведется с помощью BIМ-технологий, позволяющих создать трехмерную модель объекта и оптимизировать его трассировку, строительство и эксплуатацию.

"Ъ-Казань"