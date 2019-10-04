Благодаря внедрению инновационного решения на базе SAP Project and Portfolio Management управление инвестиционными проектами группы «Т Плюс» стало более эффективным.

Группа «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Группа объединяет 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, 3 ГРЭС, 2 ГЭС и 3 СЭС. Количество сотрудников — около 47 тыс. человек. Адрес сайта — www.tplusgroup.ru.

Начало

Руководство «Т Плюс» поставило задачу автоматизировать процесс формирования, контроля и подготовки отчетности по инвестиционной программе холдинга. На основании анализа текущего портфеля IT-продуктов в компаниях группы было принято решение использовать инструментарий SAP. Значительная часть бизнес-процессов уже была автоматизирована на платформе SAP. Выбор платформы был обусловлен требованиями по бесшовной интеграции в имеющиеся автоматизированные процессы.

Цель

Организация централизованного формирования инвестиционной программы.

Решения SAP

SAP Project and Portfolio Management (SAP PPM); SAP ERP; SAP BW (BI-IP).

Реализация

Компания нуждалась в гибком решении для аналитики и отчетности, в четкой регламентации инвестиционной деятельности. Департамент развития и управления инвестициями поставил задачу автоматизировать процесс формирования, контроля и подготовки отчетности по инвестиционной программе при помощи платформы SAP. Выбор платформы был обусловлен требованиями по бесшовной интеграции в имеющиеся автоматизированные процессы.

Как стало

После внедрения SAP PPM повысилось качество и снизились сроки подготовки отчетности. Существенно снизились объемы рутинной работы: сотрудники могут больше времени уделять анализу и принятию решений. Менеджмент холдинга получает оперативную информацию об инвестиционной деятельности. Качественно изменилось планирование инвестиционной программы. В целом процесс управления инвестициями стал более прозрачным и быстрым.

Результат

Благодаря применению инновационного решения, основанного на модуле SAP PPM, управлять инвестиционными проектами в группе компаний «Т Плюс» стало гораздо проще. Система позволяет отслеживать каждый этап жизненного цикла: от сбора данных, планирования, анализа и формирования инвестиционной программы до формирования отчетности о ходе реализации проектов и оценки результатов инвестиционной деятельности. В ходе проекта разработано и утверждено положение по управлению инвестиционной деятельностью холдинга, бизнес-процесс стал формализован и упорядочен. Сформирована единая информационная база инвестиционных предложений с актуальными данными. Вся нужная информация доступна в едином информационном пространстве на платформе SAP.