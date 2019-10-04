Внедрение решения SAP Business One помогло увеличить продажи и заметно сократить непредвиденные расходы.

Unix Construction — лидирующая компания-застройщик в Грузии. Адрес сайта – www.unix.ge.

Начало

Строительному бизнесу присуща проблема контроля материальных средств. В регионе актуальна задача избавления от бесконтрольных затрат и рисков мошенничества на объектах. С ростом количества проектов потери от таких рисков возрастают. Компания нуждалась в решении, позволяющем контролировать закупки, перемещение материальных ресурсов на объекты и последующие затраты на выполнение работ. Требовалось улучшить учет базы контрагентов и упорядочить учет условий работы с каждым клиентом, своевременно контролировать оплату задолженностей.

Цели

Оптимизация бизнес-процессов.

Повышение эффективности работы компании с помощью объединения всех процессов в единой системе.

Решения SAP

SAP Business One.

Реализация

До внедрения решения SAP Business One в компании велся двойной учет, одна и та же операция проводилась в нескольких программах. В результате процессы велись неэффективно, зачастую происходили незапланированные закупки, было сложно оценить реальное положение дел в компании, много времени уходило на подготовку как финансовой отчетности, так и отчетности для менеджмента.

Что изменилось

Внедрение позволило Unix уменьшить число незапланированных закупок с помощью многоступенчатой авторизации, а также уменьшить потери материальных ресурсов за счет централизации складского учета в одной системе. С помощью интеграции системы с интернет-банкингом стало проще вести учет денежных средств компании. А объединение решений SAP и доработок партнера помогло упростить ведение учета зарплат сотрудников. Кроме того, стало возможным анализировать все затраты, основываясь на записях, собранных в единой системе.

Результат

Решение SAP позволяет контролировать основные средства, используемые на проекте, вести учет затрат на ремонт и амортизацию установок и получать более точную финансовую картину для каждого строительства. Ощутимо упростился налоговый учет. Репутация компании выросла в глазах сотрудников, клиентов, партнеров и инвесторов. Своевременное исполнение условий соглашений улучшило отношения с партнерами, строительство заканчивается в срок.

Ключевые цифры