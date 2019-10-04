Внедрение решений SAP помогло унифицировать основные бизнес-процессы и повысить имидж среди инвесторов.

AGP — проектная компания, специально созданная для реализации договоренностей, достигнутых 18 августа 2007 года между правительствами Казахстана и Китая в соглашении о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан—Китай. Чистая прибыль (2018 год) — 211,4 млрд тенге. Адрес сайта — www.agp.com.kz.

Начало

В компании пришли к необходимости модернизации системы планирования и управления деятельностью. В разных подразделениях компании наблюдалась разная степень зрелости процессов. Значительный объем данных хранился в электронных таблицах, различных базах данных и не связанных между собой системах, что негативно сказывалось на времени и качестве формируемой отчетности.

Цели

Организация эффективного управления предприятием с учетом стратегии его развития.

Создание единой интегрированной платформы, охватывающей все бизнес-процессы предприятия и сочетающей в себе новейшие управленческие и информационные технологии.

Решения SAP

SAP ERP 6.0; SAP HANA, SAP BW.

В настоящее время развертываются:

SAP Business Planning and Consolidation; SAP BW/4HANA.

Реализация

При формировании планов автоматизации AGP обратился за экспертной оценкой в «SAP Казахстан». На основании изучения потребностей AGP был разработан «Мастер-план программы комплексной автоматизации деятельности компании на базе ПО SAP». В него вошли: функциональная целевая архитектура решения, техническая целевая архитектура системы, план реализации услуг с финансовыми показателями и организационные аспекты внедрения интегрированной информационной системы.

Что изменилось

Унифицированы целевые бизнес-процессы: ведение бухгалтерии предприятия, управление бюджетом, отчетность, управление закупками и запасами, управление процессами капитального строительства. Выполнен переход на централизованную платформу на базе SAP HANA, формализованы процессы управления изменениями. Значительно сократились сроки формирования отчетности.

Результаты

Управляемость компанией улучшилась за счет сокращения времени на получение информации о ее деятельности, реализации требований внешнего и внутреннего аудита. Повысилась информативность и структурированность данных. Улучшилось взаимодействие между департаментами. Помимо этого оператор газопровода улучшил собственный имидж в глазах инвесторов за счет оперативного предоставления отчетности. До внедрения SAP ежемесячная отчетность собиралась до 10–15 числа следующего месяца. Сейчас — до 1–2 числа.

Ключевые цифры