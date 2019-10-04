Внедрение решений SAP повысило эффективность компании.

АО «НАК "Казатомпром"» — национальный оператор Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для АЭС. Количество сотрудников — 20 тыс. человек. Прибыль (2018 год) — 380,3 млрд тенге. Адрес сайта — www.kazatomprom.kz.

Начало

До внедрения решений SAP в компании отсутствовала интеграция систем дочерних организаций и корпоративного центра, системы управления финансами и автоматизацией производства не были объединены друг с другом. Управление данными было децентрализовано. Разобщенность процессов в общей цепи производства и поставок снижала их эффективность.

Цели

Стандартизация и оптимизация бизнес-процессов, включая создание единой вертикально интегрированной IT-инфраструктуры для интенсивного развития компании в условиях конкурентной среды.

Повышение управляемости, эффективности и прибыльности.

Решения SAP

SAP ERP; SAP HCM; SAP MDG; SAP BO/BI.

Реализация

В ходе принятой руководством НАК «Казатомпром» программы трансформации бизнеса внедрены решения для автоматизации процессов. Создано единое информационное пространство для сквозных процессов по учету хозяйственных процессов и современной методологической базы для операционной деятельности. Проведены стандартизация и унификация мастер-данных, оптимизация IT-инфраструктуры, осуществлен переход к современным методам управления человеческими ресурсами.

Что изменилось

Создана матрица ролей и полномочий, внедрено централизованное ведение справочников, данных. Пересмотрена методология управленческого учета. Изменился подход к процессам и функциям бухгалтерского учета. Автоматизированы процессы управления закупками и запасами от планирования до оплаты, HR. Реализована система управления техническим обслуживанием и ремонтами производственных активов. Стандартизированы подходы к управлению проектами.

Результат

В компании внедрены эффективные инструменты планирования и учета корпоративных ресурсов, единая система сбора, хранения, обработки и представления информации. Упрощено формирование различных видов отчетности — как между подразделениями, так и для предоставления во внешние организации. Появился инструмент для анализа данных и поддержки принятия решений на всех уровнях управления.

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