Переход на SAP S/4 HANA стал для компании частью большого проекта реформирования IT-инфраструктуры.

В холдинг «Сибирский гигант» входят более 30 торговых точек: универсамы «Горожанка», супермаркеты «Мегас», гипермаркеты «Гигант» и собственный распределительный центр по алкогольной продукции «Гигант Алко». Ассортимент насчитывает 50 тыс. наименований от 600 поставщиков. Ежедневно магазины «Сибирского гиганта» обслуживают более 85 тыс. покупателей. Количество сотрудников — более 3 тыс. человек. Денежный оборот — 13 млрд руб. Адрес сайта — www.sibgigant.ru.

Начало

«Сибирский гигант» видел своими целями внедрение нового процесса для управления распределительным центром, возможность своевременной замены оборудования, а также снижение стоимости поддержки SAP. Для холдинга было важно реформировать IT-инфраструктуру так, чтобы ключевые бизнес-процессы не претерпели существенных изменений, а пользователи не испытали неудобств из-за смены интерфейса. Критически необходимо было ускорить сбор и анализ финансового результата, повысить точность логистических процессов.

Цели

Внедрение нового процесса для управления распределительным центром.

Возможность своевременной замены оборудования.

Автоматизация складов.

Снижение стоимости поддержки SAP.

Решения SAP

SAP S/4HANA; SAP EWM.

Реализация

Произошел переход с прежней СУБД (системы управления базами данных) на SAP S/4HANA, а также осуществлена подготовка к внедрению SAP EWM. Проект прежде всего затронул процессы подготовки финансовой отчетности и логистику. Важно было обеспечить «бесшовный» переход от старой СУБД к новой. Эту задачу удалось решить на 100%: внедрение SAP S/4HANA прошло в срок, а сотрудники даже не заметили изменений, кроме увеличившейся скорости.

Что изменилось

Переход на SAP S/4HANA стал для компании первым и очень важным этапом на пути к большой трансформации IT-инфраструктуры. Сотрудники не испытывали затруднений при переходе на новую систему: все пользовательские интерфейсы удалось сохранить без изменений.

Результат

Скорость создания отчетов увеличилась в разы. «Сибирский гигант» сумел увеличить скорость работы программного продукта как за счет более нового оборудования, так и за счет изменения структуры хранения, получил более функциональную СУБД и снизил затраты на IT-поддержку. Так потребность в дисковом пространстве для ERP-системы снизилась примерно в четыре раза.

Ключевые цифры