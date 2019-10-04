Создание единой системы управления на базе решений SAP помогло компании выйти на новый уровень зрелости.

АО «Первая грузовая компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор грузовых ж/д перевозок России. Оператор предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. Количество сотрудников — 4 тыс. человек. Выручка (2018 год) — 104,1 млрд руб. Адрес сайта —www.pgkweb.ru.

Начало

Перед внедрением решений SAP компания успешно завершила проект по реинжинирингу бизнес-процессов, реализованный совместно с BCG. В рамках полученных рекомендаций оператор принял решение о переходе на новую унифицированную систему, которая смогла бы объединить оперативный, управленческий и финансовый контур для повышения прозрачности выполняемых процессов. Имеющиеся системы управления, очевидно, уже не отвечали требованиям крупного оператора. За короткое время предстояло создать новое решение, которое станет отраслевым бенчмарком.

Цели

Повышение эффективности, управляемости и прозрачности всех процессов за счет создания единой системы управления основной деятельностью и эксплуатацией подвижного состава ПГК.

Улучшение клиентского сервиса.

Оптимизация расходов по обслуживанию основной деятельности.

Решения SAP

SAP CRM; SAP EM; SAP TM; SAP MM; SAP SD; SAP FI; SAP RCM; SAP CO; SAP PS; SAP PM; SAP FM; SAP BW; SAP Solution Manager; SAP PI.

Реализация

Этот проект изначально позиционировался как совместная работа сотрудников компании на всех уровнях и во всех территориальных подразделениях. В команде были задействованы более 500 бизнес-экспертов, ключевых пользователей и IT-специалистов. Программа трансформации затронула свыше 200 процессов компании.

Что изменилось

Новая система отражает все обновленные процессы в информационном пространстве. Полностью автоматизирован процесс расчета тарифных условий для клиента и их согласование. Все данные автоматически подтягиваются в электронные документы и участвуют в расчете оказанных услуг. Появилась возможность отследить процесс с момента запроса клиента до оплаты оказанных услуг. Это позволяет выявлять узкие места в работе и повышать качество клиентского сервиса. Единая система отчетности дает возможность оперативно формировать аналитику и принимать важные решения с высокой скоростью. Интеграция с клиентскими системами позволяет видеть информацию по перевозкам.

Результат

Автоматизированы ключевые бизнес-процессы компании. Построена база для проведения оптимизационных мероприятий, в том числе повышения эффективности управления парком и улучшения качества клиентского сервиса. Централизованная система делает работу прозрачной на всех уровнях. Важную роль в проекте сыграла локализация SAP Transportation Management под специфичные требования российских ж/д перевозок.