Создание единой системы управления на базе решений SAP помогло компании выйти на новый уровень зрелости.
АО «Первая грузовая компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор грузовых ж/д перевозок России. Оператор предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. Количество сотрудников — 4 тыс. человек. Выручка (2018 год) — 104,1 млрд руб. Адрес сайта —www.pgkweb.ru.
Перед внедрением решений SAP компания успешно завершила проект по реинжинирингу бизнес-процессов, реализованный совместно с BCG. В рамках полученных рекомендаций оператор принял решение о переходе на новую унифицированную систему, которая смогла бы объединить оперативный, управленческий и финансовый контур для повышения прозрачности выполняемых процессов. Имеющиеся системы управления, очевидно, уже не отвечали требованиям крупного оператора. За короткое время предстояло создать новое решение, которое станет отраслевым бенчмарком.
SAP CRM; SAP EM; SAP TM; SAP MM; SAP SD; SAP FI; SAP RCM; SAP CO; SAP PS; SAP PM; SAP FM; SAP BW; SAP Solution Manager; SAP PI.
Этот проект изначально позиционировался как совместная работа сотрудников компании на всех уровнях и во всех территориальных подразделениях. В команде были задействованы более 500 бизнес-экспертов, ключевых пользователей и IT-специалистов. Программа трансформации затронула свыше 200 процессов компании.
Новая система отражает все обновленные процессы в информационном пространстве. Полностью автоматизирован процесс расчета тарифных условий для клиента и их согласование. Все данные автоматически подтягиваются в электронные документы и участвуют в расчете оказанных услуг. Появилась возможность отследить процесс с момента запроса клиента до оплаты оказанных услуг. Это позволяет выявлять узкие места в работе и повышать качество клиентского сервиса. Единая система отчетности дает возможность оперативно формировать аналитику и принимать важные решения с высокой скоростью. Интеграция с клиентскими системами позволяет видеть информацию по перевозкам.
Автоматизированы ключевые бизнес-процессы компании. Построена база для проведения оптимизационных мероприятий, в том числе повышения эффективности управления парком и улучшения качества клиентского сервиса. Централизованная система делает работу прозрачной на всех уровнях. Важную роль в проекте сыграла локализация SAP Transportation Management под специфичные требования российских ж/д перевозок.
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