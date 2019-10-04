Внедрение интеллектуального ERP-решения SAP S/4HANA стало платформой для перехода на качественно новый уровень управления эффективностью быстрорастущего бизнеса.

Алкогольная сибирская группа (АСГ) — один из крупнейших производителей и дистрибуторов алкоголя. Количество сотрудников — 2,3 тыс. человек. Адрес сайта — www.asg.ru.

Начало

Компания приняла решение внедрить единую технологическую платформу для исполнения операционных бизнес-процессов с применением лучших мировых практик. Предстояло интегрировать существующие базы разных разработчиков, используемые несколькими юрлицами компании, сократить трудозатраты на сбор данных и формирование отчетов, унифицировать печатные формы, разработать критически важные методологии бизнес-процессов. При этом необходимо было учесть новые законодательные инициативы. Для решения задач, стоящих перед компанией, был выбран блок решений SAP.

Цели

Реализация стратегических планов по удвоению бизнеса в пятилетней перспективе.

Обеспечение прозрачности операций и полного контроля над ними.

Создание базы для принятия взвешенных управленческих решений.

Решения SAP

SAP S/4HANA; SAP IBP; SAP Enable Now; SAP Solution Manager; SAP Jam.

Реализация

Внедрение SAP S/4HANA позволило повысить интенсивность роста бизнеса при сохранении высочайшего качества продукции и уровня клиентского сервиса. Трансформация затронула процессы планирования, производства, логистики, обработки заказов, работы с поставщиками, управления данными, документооборота, внутреннего контроля за выполнением операций.

Что изменилось

В компании создана единая база данных для всех бизнес-единиц. Синхронизация позволила сократить количество объектов основных данных более чем в шесть раз. Структурированы роли внутри организации, исключен фактор человеческих ошибок при исполнении ключевых бизнес-процессов. Обеспечена стабильная интеграция данных учета алкогольной продукции с Государственными системами (ЕГАИС). Стандартизирован бухгалтерский учет, и создана единая система отчетности. Существенно выросла скорость подключения новых клиентов.

Результат

Масштабируемая модель бизнес-процессов, поддерживающая стратегические цели компании, открыла возможность глубокого анализа и позволила принимать эффективные управленческие решения. На базе SAP Enable Now создана платформа для обучения и контроля знаний сотрудников, используемая для всех процессов компании.

Ключевые цифры

Сокращение количества учетных систем всех юрлиц с 13 до 1.

Сведение к нулю числа ошибок при исполнении intercompany-операций.

Рост рейтинга компании в Advantage Report по данным опросов ключевых клиентов: с девятого на пятое место.

Объем электронного документооборота с клиентами и партнерами вырос на 30%.

Срок закрытия финансовых периодов синхронизирован во всех юрлицах и сокращен до десяти рабочих дней.