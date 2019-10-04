При помощи решений SAP удалось провести полноценную трансформацию процессов управления двумя крупнейшими розничными сетями, объединив их в одну компанию с общими бэк-офисными функциями и независимой розницей.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет 490 магазинов электроники и бытовой техники под брендом «М.Видео», 478 магазинов под брендом «Эльдорадо» и 9 магазинов «m_mobile» более чем в 200 городах России. Количество сотрудников — более 31 тыс. человек. Оборот (2018 год) — более 420 млрд руб. Адрес сайта — www.mvideo.ru, www.eldorado.ru.

Начало

Слияние двух крупных розничных сетей — «М.Видео» и «Эльдорадо» — потребовало проведения полноценной трансформации управления. Перед руководством встала задача объединить большинство внутренних процессов, сохранив при этом независимость и конкуренцию в области маркетинга и продаж. Был реализован уникальный для рынка подход: одна компания — одна бизнес-модель — два бренда.

Цели

Усиление позиций группы на высококонкурентном рынке.

Обеспечение устойчивости бизнеса.

Оптимизация расходов и обеспечение эффекта синергии от объединения.

Создание долгосрочной платформы для роста.

Решения SAP

SAP ERP; SAP TM; SAP HR; SAP FI; SAP BW; SAP EWM.

Реализация

В феврале 2019 года произошло юридическое слияние двух операционных компаний группы ООО МВМ и ООО «Эльдорадо» и переход на единую систему планирования ресурсов предприятия на базе SAP. В части бэк-офисных процессов «Эльдорадо» полностью перешло на бизнес-модель, принятую в «М.Видео». Процессы «М.Видео» были адаптированы под управление двумя брендами.

Что изменилось

Одно юрлицо управляет двумя независимыми брендами («М.Видео», «Эльдорадо»). В каждом бренде используются независимые фронтенд-решения, которые работают на собственных IT-платформах: сайты, торговые системы, мобильное приложение для сотрудников m_RTD и CRM-системы. У каждого бренда собственные маркетинговая стратегия и ассортимент. Оба бренда поддерживают объединенные бэкенд-функции (логистика, финансы, закупки, HR, IT), работающие на общей IT-системе.

Результат

Создана единая система планирования и управления товарной матрицей, складскими объектами, цепочками поставок для обоих брендов. Складские операции автоматизированы на базе SAP EWM. Функциональность сервисного подразделения расширена на два бренда, его работа автоматизирована с SAP ERP. В сфере финансовой отчетности разработана общая методология учета. Для поддержания процессов коммерческого департамента доработаны системы коммерческого планирования на базе SAP BW. Система SAP HR доработана для поддержания общей структуры компании, кадрового администрирования, расчета заработной платы.

Ключевые цифры