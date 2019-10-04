В условиях объединения двух компаний AB InBev Efes удалось в сжатые сроки создать единую масштабируемую платформу управления персоналом.

Группа AB InBev Efes была образована 31 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории РФ и Украины. AB InBev Efes располагает в России 11 пивоваренными заводами и 3 солодовенными комплексами. На территории Украины у компании три пивоваренных завода. Компания является одним из лидеров пивоваренного рынка России и Украины. Адрес сайта — www.abinbevefes.ru.

Начало

В начале 2018 года AB InBev и Anadolu Efes предстояло объединение двух бизнесов: в России с участием двух юридических лиц — АО «САН ИнБев» и АО «Пивоварня Москва-Эфес» — и на Украине. Предстояло в течение десяти месяцев подготовить информационные системы для обеспечения старта работы объединенной компании «АБ ИнБев Эфес» с 1 марта 2019 года. В том числе компании нуждались в единой системе для управления человеческим капиталом (Human Capital Management — HCM) и цифровой трансформации HR-процессов для повышения эффективности бизнеса.

Цель

Унификация процессов при объединении двух юридических лиц, выравнивание зон ответственности подразделений.

Решения SAP

SAP HCM.

Реализация

До объединения юридических лиц и внедрения решения SAP инструменты, сопровождающие бизнес-процессы в сфере HR, в силу исторических причин в двух компаниях различались. Была поставлена задача создать единый корпоративный шаблон НСМ и обеспечить непрерывность бизнеса на переходный период и с даты юридического объединения двух компаний.

Проект выполнялся в рекордно короткие сроки: проектирование шаблона началось в сентябре 2018 года, и уже в январе 2019-го он был успешно запущен. По сути, проектной команде за четыре месяца удалось унифицировать процессы, спроектировать единое шаблонное решение и настроить интеграцию с глобальной системой AB lnBev на платформе SAP.

Что изменилось

Оптимизирована организационная структура HR-департамента. Удалось снизить количество неиспользованных отпусков, настроить Employee self-service и Manager self-service — автоматизированные системы самообслуживания сотрудников и менеджмента соответственно. Руководители могут самостоятельно, без обращения в кадровую службу определять, поддерживать и стимулировать лучших сотрудников, активно участвовать в процессе выбора соискателей и принимать оптимальные решения в области управления персоналом.

Результат

Решение SAP помогло компании AB InBev Efes выстроить процессы, позволяющие принимать управленческие решения и обеспечивающие прозрачность данных для отчетности.

Ключевые цифры