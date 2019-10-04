«Метинвест» при поддержке своего IT-бизнес-партнера «Метинвест Диджитал» разработал и внедрил проект цифровой трансформации процессов оценки и постановки целей сотрудников в рамках всей группы предприятий на платформе SAP SuccessFactors.

«Метинвест» — международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Количество сотрудников — более 80 тыс. человек. Выручка (2018 год) — $11,88 млрд. Адрес сайта — www.metinvestholding.com. «Метинвест Диджитал» — IT-бизнес-партнер «Метинвеста», обслуживает более 30 предприятий холдинга по всему миру. Адрес сайта — www.metinvest.digital.

Начало

Группа «Метинвест» пришла к необходимости цифровой трансформации процессов карьерного развития и продвижения сотрудников. Одним из важнейших шагов компании на этом пути стала автоматизация процессов управления эффективностью.

Цели

В долгосрочной перспективе синхронизировать, связать в единый бизнес-процесс управление эффективностью, обучение и развитие персонала, в краткосрочной — снизить трудозатраты сотрудников и повысить качество постановки целей, сократить расходы на ежегодную оценку персонала и администрирование процессов.

Решения SAP

Модуль SAP SuccessFactors Performance Management & Goals Management; SAP HCM, модули: «Кадровое администрирование», «Организационный менеджмент», «Табельный учет», «Расчет зарплаты».

Реализация

Разработаны и внедрены единые формы отчетности, инструментарий стандартизирован, подходы унифицированы. В новой системе разработка, согласование, ознакомление с целями и оценка для сотрудника и руководителей проходят в автоматизированной системе, доступ к которой осуществляется онлайн с любого персонального устройства. Система информирует сотрудников о выполнении необходимых действий по процессам или изменениях в их целях и показателях автоматически — с помощью почтовых уведомлений или чат-бота.

Что изменилось

Снизились трудозатраты сотрудников, и повысилось качество постановки целей, сократились расходы на ежегодную оценку персонала и администрирование связанных с ней процессов. Повысился уровень достижения стратегических целей за счет более эффективного их каскадирования до каждого рабочего. Создана прозрачная система управления процессом ежегодной оценки деятельности. Сформирована единая база данных о результативности сотрудников для принятия оперативных управленческих решений.

Результат

Компания расширила перечень необходимых сервисов для сотрудников, которые могут теперь быстрее и проще поставить и оценить цели, пройти и провести ежегодную оценку. С помощью внедрения системы были повышены цифровая зрелость сотрудников в целом и привлекательность компании для молодежи в частности.

Ключевые цифры