Компания построила прозрачную систему постановки целей и оценки деятельности сотрудников и автоматизировала ее.

«НефтеТрансСервис» — один из ведущих операторов железнодорожного подвижного состава в России. Количество сотрудников в транспортном бизнесе — более 800 чел. Адрес сайта — www.ntstrans.ru.

Начало

Компания выросла за сравнительно небольшой промежуток времени в десятки раз. Масштабы деятельности серьезно изменились, а процедуры оставались прежними. Существующий процесс постановки целей явно перестал соответствовать динамике развития и не позволял качественно и своевременно отслеживать эффективность сотрудников. Компания приняла решение автоматизировать процесс постановки целей и оценки их достижения на базе системы SAP SuccessFactors.

Цель

Выстроить на базе современной IT-платформы прозрачные системы расчета результативности и премирования, где будет четко видна взаимосвязь между выполненными целями и размером премии.

Решения SAP

SAP SuccessFactors Performance and Goals Management.

Реализация

Проект по автоматизации процесса постановки целей и оценки достижений сотрудников удалось успешно реализовать всего за полгода. Уложиться в срок удалось благодаря подходу work in progress: процесс автоматизировался по частям и детально тестировался ключевыми пользователями, тут же вносились коррективы, если они были необходимы. Система была быстро внедрена, а сотрудники компании легко ее освоили.

Что изменилось

Постановка целей стала осуществляться в системе SAP SuccessFactors Performance and Goals Management. Цели на регулярной основе отслеживаются и подчиненным, и руководителем. Каждый из участников процесса в любой момент видит цели в актуальном статусе. Работа сотрудников мониторится ежеквартально. Руководитель располагает аналитикой как по отдельному сотруднику, так и по команде: есть возможность сравнения результатов разных подчиненных.

Результат

Создана простая и удобная как для подчиненных, так и для руководителей система постановки целей и оценки результативности. Проектной команде удалось сохранить существовавшую в компании методологию постановки целей и оценки достижений и заложить ее в новую систему. Сократилось количество бумажной и рутинной работы, время на реализацию процессов, например на согласование целей между сотрудником и руководителем или анализ результатов оценки. Удалось объединить в целостный процесс работу по постановке целей, мониторингу их достижения и оценке.

Ключевые цифры