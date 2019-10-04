На фоне масштабного объединения трех банков компания перешла на единую автоматизированную систему управления персоналом, значительно сократив трудозатраты и расходы на поддержку.

«Открытие» — финансовая группа, в состав входят: страховая компания «Росгосстрах», «Открытие Брокер», управляющая компания «Открытие», цифровой банк «Точка», негосударственный пенсионный фонд «Открытие», АО «Балтийский лизинг» и другие участники. 1 января 2019 года завершилось присоединение банков «Бинбанк» и «Бинбанк Диджитал» к банку «Открытие». Региональная сеть банка насчитывает более 750 офисов в 260 городах страны. Количество сотрудников — более 24 тыс. человек. Капитал — 322 млрд руб. Адрес сайта — www.open.ru.

Начало

В мае 2018 года Наблюдательный совет утвердил стратегию развития объединенного банковского бизнеса «Открытия» до 2020 года. Чтобы приступить к ее реализации, компании требовалось создать за шесть месяцев единую автоматизированную систему управления персоналом федерального масштаба по всей структуре объединенного банка с миграцией данных и процессов из старых систем. Причем в условиях параллельной реорганизации штатной и организационной структуры и других сложных комплексных процессов объединения банков.

Цели

Объединить организационный менеджмент, администрирование персонала, учет рабочего времени и расчет зарплаты сразу в трех банках — «Открытие», «Бинбанк» и «Бинбанк Диджитал».

Решения SAP

SAP НСМ.

Реализация

В ходе проекта, который затронул все 24 тыс. сотрудников банка, команда столкнулась с непредвиденной проблемой в области качества данных в исходных системах, которые требовалось загрузить в целевую систему. Кроме того, команде пришлось оперативно реагировать на массовые изменения в штатной и организационной структуре. В итоге в целевую систему были переведены все необходимые сведения, включая данные архивных систем «БОСС-Кадровик».

Что изменилось

Компания перешла на единую систему кадрового администрирования и расчета зарплаты, перевела и вычистила данные из старых систем, унифицировала все ключевые бизнес-процессы, относящиеся к предметной области проекта. Трудозатраты на основную деятельность сокращены на 20%, сформирован план дальнейшего развития в направлении Digital HR.

Результат

По сравнению с поддержкой трех разных кадровых систем значительно сократились расходы на поддержку IT- и бизнес-процессов (на 40%), время расчета зарплат (на 15%) и внесения изменений в кадровые данные (на 20%), оптимизирована структура финансового департамента, снизилось количество специалистов кадрового администрирования.

Ключевые цифры