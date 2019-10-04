Успешная автоматизация функционального направления «Управление персоналом» позволила «Металлоинвесту» существенно снизить административные расходы и послужила базой для дальнейшей цифровой трансформации компании в рамках программы Industry 4.0.

«Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Количество сотрудников — более 54 тыс. человек. Выручка (2018 год) — $7,187 млрд. Адрес сайта — www.metalloinvest.com.

Начало

В 2017 году «Металлоинвест» провел комплексный анализ проектных решений и процессов для выявления возможных областей улучшения. По результатам предполагалось изменение кадровых бизнес-процессов, связанных с кадровым администрированием, наймом и развитием сотрудников. Существующая производительность HR-службы, HR-процессы и затраты, связанные с их сопровождением, не соответствовали лучшим практикам. Процессы ведения кадрового учета, начисления и расчета заработной платы, планирования ФОТ не были унифицированы на уровне бизнес-единиц.

Цели

Повышение эффективности компании, ее управляемости.

Рост эффективности сотрудников HR-направления и основных HR-функций компании с помощью автоматизации на единой платформе.

Решения SAP

SAP HCM.

Реализация

В результате внедрения в компании появилась единая система с унифицированной методологией и интегрированными процессами, улучшились процессы HR: запущен функционал общего центра обслуживания (ОЦО), что позволило в разы повысить нормы обслуживания. HR-служба производственных предприятий освобождена от учетных и трансакционных операций. Снизились затраты на персонал. Внедрена и развита сервисно ориентированная культура.

Что изменилось

Транзакционные HR-функции переданы в ОЦО, появились единые регламенты взаимодействия бизнеса и ОЦО, а также унифицированные HR-процессы в области менеджмента, кадрового администрирования, начисления зарплаты и планирования ФОТ. Появилась возможность оперативного проведения бенчмаркинга внутри компании. Ручной ввод информации минимизирован, повысилась достоверность данных, и сократилось время подготовки отчетности. В компании создана основа для дальнейшей цифровизации бизнеса.

Результат

Автоматизация помогла оптимизировать численность персонала предприятий группы. Повысилось качество работы HR-службы. К значимым изменениям можно отнести: снижение сопротивления изменениям, повышение вовлеченности и продуктивности на рабочем месте за счет эффективной поддержки административных процессов технологиями.

Ключевые цифры