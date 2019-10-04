Группа компаний «Полюс» унифицировала процессы подбора и обучения персонала для всех предприятий.

Компания «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.

Начало

В компании отсутствовала возможность оперативного поиска кандидатов по заданным критериям и ведения истории взаимодействия с ними. Проблема представляла наибольшую актуальность при поиске персонала на схожие позиции на разных предприятиях группы: дублировались расходы по поиску резюме и размещению вакансий на одни и те же позиции. Также в компании не были автоматизированы процессы организации и мониторинга обучения, отсутствовала собственная платформа для дистанционного обучения.

Цель

Внедрение автоматизированной системы управления подбором и развитием персонала с целью автоматизировать функциональные процессы на единой платформе и предоставить современный, удобный сервис сотрудникам.

Решения SAP

SAP SuccessFactors.

Реализация

В рамках проведения конкурса рассматривалось четыре IT-системы. По его итогам SAP SuccessFactors прошла квалификационный отбор, так как удовлетворяет функциональным требованиям и является наиболее подходящей из всех платформ от заявившихся участников. Это было первое облачное решение в компании, топ-менеджмент проявлял заинтересованность в применяемых технологиях во время внедрения, а сотрудники с интересом ожидали доступ к среде развития и обучения, в том числе вне офиса.

Что изменилось

В результате внедрения SAP SuccessFactors удалось автоматизировать бизнес-процессы подбора и обучения персонала. Если раньше в компании использовали разрозненное ПО, то теперь появилось единое HR-окно, где руководитель может получить всю информацию о задачах по подбору и обучению персонала своей команды. Кроме того, у «Полюса» появилась собственная платформа для дистанционного обучения.

Результат

Компания автоматизировала единые правила бизнес-процессов подбора и обучения персонала для всех географически распределенных предприятий. Появилась система мониторинга для руководителей по созданной заявке на подбор персонала, а также возможность предоставления и хранения обратной связи по кандидатам. Создана единая база кандидатов, обучающих материалов и курсов. Сократились трудозатраты рекрутеров на поиск кандидатов, выросла доля дистанционного обучения в составе обучающих мероприятий.