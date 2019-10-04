Замена исторической системы управления персоналом и расчета зарплаты позволила предприятию качественно улучшить кадровые процессы.

ЧТПЗ — промышленная группа металлургического комплекса России, является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции. Количество сотрудников — 25 тыс. человек. Выручка в 2018 году — 178,8 млрд руб. Адрес сайта — www.chelpipe.ru.

Начало

В компании действовали разные базы кадрового администрирования (прием/перевод/увольнение), различные шаблоны форм и отчетов на каждом из предприятий, ручное занесение данных. Это влекло за собой большое количество ошибок. По каждому обществу работы выполнял отдельно выделенный сотрудник кадровой службы в своей модификации кадровой системы. ПИР/ДИ/Профстандарты не присутствовали в системе, а талоны на молоко печатали на бумажном носителе и выдавали под роспись работникам. Различались даже расчетные листки работников. В целом была абсолютная «разунификация» как по процессам, так и по техническому исполнению, все усложнялось отсутствием технической документации на исторические системы.

Цель

Реинжениринг бизнес-процессов кадрового администрирования и расчета зарплаты в соответствии с лучшими отраслевыми практиками.

Решения SAP

SAP HCM; SAP SuccessFactors.

Реализация

Проект охватил предприятия трубно-магистрального дивизиона, реализация шла по схеме: пилот (ЧТПЗ и ПНТЗ) и тиражирование на остальные предприятия дивизиона. Были проведены: работа по описанию целевых процессов, аудит всех отчетных форм и шаблонов, унификация необходимых справочников — все это легло в основу описания настроек будущей единой системы. Был проработан вопрос интеграции внедряемой системы с другими модулями, в частности для начисления налогов и передачи данных в банк для выплаты заработной платы.

Что изменилось

Все функции кадрового администрирования и начисления зарплаты централизованы и унифицированы. Теперь руководитель в любой момент может сам сформировать штатное расписание/табель учета рабочего времени, отчеты по лимитам отсутствия/оперативный график работы. Методологическая и техническая документация описана и хранится в базе знаний компании.

Результат

Создание единой автоматизированной системы управления персоналом сделало рабочие процессы в компании более предсказуемыми и понятными. Все необходимые данные доступны в системе, нет разночтений и разных форматов документов. Компания перестала зависеть от специалистов-держателей знаний. В кадровых процессах больше нет серых пятен.

Ключевые цифры