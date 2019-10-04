Решение на основе SAP Business One позволило «Гросвер Груп» выстроить бизнес-процессы в соответствии с лучшими мировыми практиками.

«Гросвер Груп» — современное высокотехнологичное производство в области машиностроения и металлообработки. Компания изготавливает детали и узлы для горно-шахтного оборудования, приборо- и машиностроительной отраслей. Количество сотрудников — более 50 человек. Адрес сайта — www.grosver.com.

Начало

В 2015 году компания перешла на круглосуточный режим работы, список производимых деталей расширился, повысилась сложность продукции, количество заказов выросло. Управлять производством такого масштаба без автоматизации стало практически невозможно. По этой причине руководство компании стало искать наиболее подходящее IT-решение. Ключевым требованием к искомой системе было наличие функционала по планированию производства. «Гросвер Груп» хотела перестроить бизнес-процессы под заложенную в систему логику. SAP оказался единственным вендором, который смог обеспечить нужный функционал.

Цель

Повышение эффективности бизнеса.

Решения SAP

SAP Business One.

Реализация

Внедрение SAP Business One коснулось всех бизнес-процессов в компании: работы с данными и их анализа для принятия решений, закупок, производства, кадров. Компании предстояло решить множество вопросов, связанных с планированием и закупками. Необходимо было наладить сбор разрозненной информации из различных источников данных, нейтрализовать человеческий фактор и ошибки ручного ввода, разобраться с дублированием информации и несвоевременностью предоставления отчетов.

Что изменилось

Последовательность действий, прозрачность и понятность процессов в решении SAP мотивировали специалистов «Гросвер Груп» активно пользоваться системой: им стало интереснее работать и вовлекаться в бизнес-процессы. Вся информация о процессе производства теперь легко поддается анализу, решения принимаются на основе достоверных и прозрачных данных. Исчезло дублирование данных, сократились ненужные затраты и закупки.

Результат

Внедрение системы управления бизнес-процессами позволило компании стать более современной и эффективной. Повысилось качество планирования, упростились закупки, включая процедуру выбора поставщика. Поиск информации по специфическим задачам осуществляется моментально: компании не требуется пересчитывать сложные заказы и сталкиваться с известными проблемами. Все это повлияло на рост качества продукции и повышение прибыльности компании.

Ключевые цифры