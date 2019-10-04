Создание и внедрение нового модуля управления производственным процессом на базе SAP ERP позволило вывести подразделение в Республике Беларусь на уровень высоких мировых стандартов германского концерна Carl Zeiss.

Совместное белорусско-германское предприятие «Цейсс-БелОМО» занимается созданием оптических систем различного назначения. Количество сотрудников — 300 человек. Денежный оборот — €7 млн. Адрес сайта — www.zeiss-belomo.by.

Начало

Инициатором внедрения SAP ERP на СП стало руководство головного офиса Carl Zeiss Jena GmbH (Германия). Требовалось вывести белорусское подразделение на уровень высоких мировых стандартов концерна и привести предприятие к единой системе отчетности и принятия решений. Поскольку в концерне давно и положительно зарекомендовала себя система SAP, было решено использовать ее во всех подразделениях.

Цель

Интеграция оцифрованного производства в Республике Беларусь в бизнес-среду головной компании в Германии.

Решения SAP

SAP ERP.

Решения SAP

До старта проекта планирование осуществлялось на основе предыдущих данных статистики и без достаточного учета ограниченных мощностей и оперативной обратной связи. Сотрудникам приходилось вручную вносить корректировки в большое количество таблиц, что отнимало существенное количество времени и отвлекало людей от выполнения функциональных обязанностей. Проект внедрения SAP ERP получил активную поддержку топ-менеджеров и ключевых сотрудников предприятия.

Что изменилось

Компания выстроила прозрачный процесс производства с детализацией и оцифровкой всех рабочих мест и рабочих планов. Планирование теперь осуществляется в полуавтоматическом режиме с учетом всех возможностей и ограничений. Фактическая загрузка рабочих мест стала соответствовать запланированной. Запасы и движение материалов отслеживаются в реальном времени. Внедрена система обратной связи. Компания четко контролирует остатки на складе и планирует потребность в материалах. Централизованная, своевременная и достоверная отчетность о происходящем на складе и на производстве обеспечивает принятие эффективных решений. Сотрудники занимаются своими прямыми обязанностями.

Результат

Одной из главных целей проекта была полная интеграция производства в Белоруссии в бизнес-среду головной компании в Германии — ее удалось достичь на 100%. Работа предприятия стала более прозрачной, предсказуемой и эффективной.

Ключевые цифры