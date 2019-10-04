Проект по созданию роботизированного склада готовой продукции под управлением новейшей версии SAP S/4HANA EWM для повышения эффективности, производительности, надежности, гибкости в складской логистике.

Холдинг ABI Product — одна из крупнейших в России мясоперерабатывающих компаний. В состав холдинга входит пять заводов: «Стародворские колбасы», «Восходящая звезда», «Мясная галерея». Количество сотрудников — более 6 тыс. человек. Выручка (2017) — 2,76 млрд руб. Адрес сайта — www.abiproduct.ru.

Начало

Причинами для старта проекта стали внутренние и внешние факторы. К первым относятся складские и логистические процессы, которые напрямую зависели от человеческого фактора. Внешние факторы: расширение географии сетевых клиентов, короткие сроки годности продукции, высокая оборачиваемость складов, разные требования маркировки для клиентов разных регионов, несколько вариантов документооборота, высокие требования по интеграции с ГИС «Меркурий». Все это влияет на стоимость логистики.

Повышение операционной эффективности во многом зависит от уровня развития и устойчивости процессов логистики компании, так как доля затрат имеет значимую часть. Поэтому для достижения целевых показателей по объемам продаж, производительности складов и удельным затратам решено действовать через строительство нового единого складского комплекса и автоматизацию управления складскими процессами. Для перехода к централизованной системе доставки клиенту с выполнением всех требований регулирующих органов потребовалось создать централизованную логистическую платформу на базе SAP S/4HANA EWM. На основе тендера было выбрано решение SAP Extended Warehouse Management.

Цель

Строительство нового роботизированного единого складского комплекса и автоматизация управления складскими процессами на базе SAP S/4HANA EWM.

Решения SAP

SAP S/4HANA EWM; SAP Extended Warehouse Management.

Реализация

Важнейший фактор, от которого зависел успешный запуск автоматизации,— вовлечение ключевых сотрудников в проектирование и реализацию решений. Благодаря слаженной работе проектной команды ABI Product и SAP удалось достичь успешного внедрения автоматизации.

Что изменилось

Запущен единый центральный склад готовой продукции, объединяющий товарооборот всех производственных площадок и доставку до клиентов.

Результаты

Автоматизация высочайшего уровня управляет не только сотрудниками, но и роботизированной техникой.

Ключевые цифры