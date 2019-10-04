Благодаря решению от SAP группа оптимизировала управление цепочкой поставок, улучшив свою операционную эффективность.

Международная ГК Eurasian Resources Group (ERG) входит в число ведущих в мире групп в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Количество сотрудников — более 70 тыс. человек. Адрес сайта — www.erg.kz.

Начало

В ERG отсутствовало «горизонтальное планирование потребностей в материалах», не было и автоматизации этого процесса: при подготовке годового плана списки невостребованных ТМЦ создавались вручную и рассылались в адрес предприятий. Процесс не был прозрачным. Случались финансовые потери из-за истечения сроков годности ТМЦ и повторной закупки материалов у поставщиков вместо перераспределения запасов. Компания приняла решение изменить подход к управлению цепочкой поставок. Новые IT-продукты должны были помочь оптимизировать объемы закупок за счет более эффективного управления остатками материалов и перераспределения запасов между предприятиями группы.

Цель

Оптимизация расходов компании и повышение экономической эффективности при помощи автоматизации межзаводских перемещений запасов (Cross-plant planning).

Решения SAP

SAP СРР — Cross-plant planning.

Реализация

В ходе автоматизации ERG стала эффективнее управлять запасами и сократила расходы на закупку материалов у внешних поставщиков. Создана единая информационная среда, объединяющая данные о запасах и потребностях на уровне всех предприятий. Процессы стали обретать необходимую оперативность и устойчивость к постоянным изменениям ситуации, прозрачность и точность, контролируемость и управляемость.

Что изменилось

Разработаны новые автоматизированные процессы горизонтального планирования, позволяющие эффективно перераспределять невостребованные остатки. Значительно усовершенствован процесс управления запасами и цепочкой поставок: появилась единая информационная среда, предоставляющая мгновенные ответы на запросы по невостребованным запасам и реальной необходимости закупки ТМЦ у поставщиков. Появился инструмент, позволяющий оперативно и без значительных трудозатрат эффективно перераспределять запасы низкооборачиваемых материалов как внутри предприятий группы, так и между ними.

Результат

Операционная эффективность компании повысилась: качественно изменились уровень зрелости процесса и скорость принятия решений. Сократилось количество внесистемных коммуникаций между участниками процесса. Минимизирован риск ошибок ручного ввода.

Ключевые цифры