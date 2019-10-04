Проект внедрения глобальной системы управления складами (WMS) на базе SAP EWM позволил добиться полной автоматизации складских процессов и максимальной прозрачности перемещения продукции. Также удалось значительно повысить эффективность работы склада и его сотрудников.

ООО «Объединенные пивоварни "Хейнекен"» — российское подразделение голландского концерна Heineken N.V., производителя премиальных сортов пива и сидра, представленного в 70 странах мира. В российском подразделении компании работают более 1,9 тыс. человек. Адрес сайта — www.heinekenrussia.ru.

Начало

Компании требовалось сделать процесс работы складов прозрачным и контролируемым. На момент запуска проекта в компании действовала самописная WMS, которая не являлась масштабируемой и охватывала ограниченный сегмент бизнес-процессов. Для исполнителя проекта был определен ряд требований, включающий создание тиражируемого шаблона системы для распространения как на пивоварнях в России, так и на мировой арене, где представлены производственные площадки. Необходимо было обеспечить непрерывность работы при запуске новой системы WMS и полное покрытие бизнес-процессов заказчика.

Цели

Достижение полной прозрачности перемещения продукции и повышение эффективности работы складов и сотрудников.

Решения SAP

SAP EWM; SAP ERP; SAP PI.

Реализация

В ходе проекта требовалось исключить риски потери продаж в случае сбоя самописной системы WMS. Кроме того, нужно было обеспечить покрытие всех бизнес-процессов, сократить временные затраты на логистику, повысить вместимость складов и снизить риски отсутствия товаров, а также повысить эффективность сотрудников складской логистики. Первым шагом стал пилотный проект по автоматизации складской деятельности на одном из заводов Heineken в России — позже он же был использован как пилот для всей корпорации.

Что изменилось

Внедренные решения позволили не только улучшить складские операции, но и создать масштабируемую IT-инфраструктуру, которая позволяет поддерживать текущие бизнес-операции на высоком уровне на всех площадках. Разработанный шаблон позволяет планировать развитие системы и вводить улучшения с единовременным доступом на всех локациях.

Результат

Полностью автоматизирована складская работа. В ходе проекта удалось преодолеть многие вызовы, среди них — широкая география тиражирования, возникающие требования регулятора, жесткие требования к срокам, растущий уровень сложности операций, включая расширяющийся продуктовый ассортимент.

Ключевые цифры

По результатам независимого опроса клиентов в 2018 году (в сравнении с 2017 годом) Heineken: