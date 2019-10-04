X5 Retail Group

Автоматизация пищевого производства Smart Kitchen, реализованная с помощью SAP EWM и SAP ERP, стала необходимой составляющей для эффективного управления всеми процессами предприятия.

Х5 Retail Group — ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами у дома «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель». Под управлением X5 15 260 магазинов. Количество сотрудников — более 280 тыс. чел. Выручка (2018 год) — 1,53 трлн руб. Адрес сайта — www.x5.ru/ru.

Начало

Х5 Retail Group запустила новое направление собственного производства — Smart Kitchen. Это уникальный объект для продовольственных ритейлеров в России. Оно организовано по тому же принципу, что и монопроизводства у крупных компаний, однако уже производит около 200 наименований продукции. На предприятии организована уникальная система маршрутов, оптимизированная для каждого вида блюд и объединяющая шесть отдельных линий производства. Новый бизнес-формат определил необходимость разработки методологии производственного предприятия. Для этого совместно с консультантами PwC были разработаны и согласованы на корпоративном уровне учетные политики, методология в части производственного учета, бюджетирования и формирования себестоимости готовой продукции. Принято решение об автоматизации процессов производства Smart Kitchen при помощи SAP.

Цель

Автоматизация пищевого производства (Smart Kitchen) с объемом выпуска 120 тонн готовой продукции в день.

Решения SAP

SAP EWM; SAP ERP.

Реализация

В ходе проекта были трансформированы ключевые бизнес-процессы: закупки и управление материальными потоками, планирование и управление производством, управление складами и адресным хранением, управление сбытом и экспедиция, бюджетирование, отчетность, управление рисками разделения полномочий, учет операций по поднадзорной ветеринарному контролю продукции.

Что изменилось

Используя решение на базе SAP EWM, компания получила возможность оперативно управлять товарными запасами, обеспечивая их высокую скорость обработки для последующей скорейшей доставки на полки магазинов. Контроль качества продукции, что является самым важным в пищевом производстве, осуществляется системно на каждом переделе. Интеграции с учетными государственными системами настроены в автоматическом режиме и позволяют избежать простоев при ручной обработке.

Результат

Открытие нового высокотехнологичного производства, использующего самое современное качественное оборудование и эффективную систему автоматизации, повышает доверие к бренду и способствует росту интереса покупателей к продукции собственного производства формата ready-to-eat, ready-to-cook. Внедрение решений SAP позволило руководству X5 Retail Group управлять процессами фабрики онлайн и оперативно вносить корректировки.

Ключевые цифры