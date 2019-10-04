Внедрение автоматизированной системы управления складами на одной из производственных площадок позволило перейти от ручного документооборота к полной автоматизации всех складских процессов.

Объединенная металлургическая компания (ОМК) — один из крупнейших российских производителей металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. Количество сотрудников — около 23 тыс. человек. Денежный оборот — 174 млрд руб. Адрес сайта — www.omk.ru.

Начало

Внедрение автоматизированной системы управления складами на Выксунской производственной площадке ОМК было направлено на оптимизацию ключевых процессов работы складов компании. Требовалось обеспечить оперативный контроль выполнения операций, повысить скорость и точность обработки заказов, снизить количество излишков и недостач (пересортицы) на складах, оптимизировать трудозатраты.

Цель

Автоматизация складских операций при повышении их эффективности, точности, прозрачности и персонализации.

Решения SAP

SAP EWM.

Реализация

Перед реализацией решения были подготовлены предварительный IT-проект и техническое задание с указанием необходимости достижения ключевых показателей. Так, производительность планировалось повысить не менее чем на 20%, сократить трудозатраты на 15%, сократить ошибки на 50% и т. д. До проекта на предприятии практиковались ручной документооборот, ручная приемка, подбор заказов по бумажному носителю, инвентаризация с бумажными листами просчета.

Что изменилось

Внедрение автоматизированной системы управления складами SAP сделало планируемыми и прозрачными все процессы работы склада и персонала. Значительно возросла скорость комплектования складских заказов за счет отказа от бумажных технологий и перехода на автоматизированное адресное хранение. Сократились проценты ошибок по номенклатуре и партиям, допускаемые при сборке, за счет снижения влияния человеческого фактора. Появился онлайн-инструмент мониторинга складских ресурсов, задач, запасов, документов.

Результат

Во многих аспектах результаты от внедрения автоматизированной системы управления складами SAP EWM превзошли ожидания. Компания пришла к максимально эффективному использованию всех складских ресурсов. Появился оперативный контроль за выполнением операций. Процессы и работа сотрудников стали прозрачными, выросли скорость и точность обработки заказов.

Ключевые цифры