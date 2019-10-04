Внедрение IT-продуктов от SAP помогло компании увеличить производительность труда и улучшить показатели эффективности сотрудников при работе со страховыми случаями по ОСАГО.

«АльфаСтрахование» — крупнейшая частная страховая компания в России. Компания предлагает частным лицам и бизнесу более 100 страховых продуктов. На территории страны ее деятельность осуществляют более 270 региональных представительств, а число клиентов превышает 29 млн человек. Количество сотрудников — более 5 тыс. человек. Чистая прибыль (2018 год) — 10,98 млрд руб. Адрес сайта — www.alfastrah.ru.

Начало

С ростом клиентской базы и расширением бизнеса компания стала ощущать острую необходимость в совершенствовании операционной деятельности, в частности в новой системе электронного документооборота. Взамен бумаги должна была прийти единая цифровая система, в которой могли бы обрабатываться договоры страхования и иная документация, бланки строгой отчетности, входящая корреспонденция и вестись учет архивного хранения.

Цель

Внедрить масштабируемую СЭД, которая позволит не увеличивать показатель эквивалента полной занятости сотрудников на обработку документов при росте бизнеса.

Решения SAP

SAP Extended ECM by OpenText.

Реализация

Проект начался по инициативе IT-департамента и операционного блока компании. Были обозначены необходимые показатели после внедрения новой СЭД. Например, доставка входящей корреспонденции должна занимать менее 8 часов, учет договоров страхования и расторжения должен производиться в течение 18 часов, бланки строгой отчетности — быть на руках у продавца не более 90 дней.

Что изменилось

До внедрения решения SAP документооборот осуществлялся при помощи многочисленных электронных сервисов, не интегрированных между собой, и с большим вовлечением бумажных документов. Сейчас более половины сотрудников компании работают в OpenText от SAP. Компания почти полностью ушла от бумаги в процессах. На смену ручному созданию регистрационных карточек пришла автоматическая генерация системой сканирования.

Результаты

Внедрение системы SAP позволило сделать операционные процессы более прозрачными, контролируемыми, управляемыми и эффективными. Доля документов, обработанных без ошибок, возвратов и в срок, теперь стремится к 100%. Благодаря внедрению OpenText компании удалось стать лидером на рынке ОСАГО без увеличения операционных расходов. Компания также планирует внедрить решение SAP для интеграции с информационной системой «Почты России», с регуляторами по запросам (ЦБ, финансовый омбудсмен и т. п.), с Российским союзом автостраховщиков.

Ключевые цифры