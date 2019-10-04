Внедрение IT-продуктов от SAP помогло компании увеличить производительность труда и улучшить показатели эффективности сотрудников при работе со страховыми случаями по ОСАГО.
«АльфаСтрахование» — крупнейшая частная страховая компания в России. Компания предлагает частным лицам и бизнесу более 100 страховых продуктов. На территории страны ее деятельность осуществляют более 270 региональных представительств, а число клиентов превышает 29 млн человек. Количество сотрудников — более 5 тыс. человек. Чистая прибыль (2018 год) — 10,98 млрд руб. Адрес сайта — www.alfastrah.ru.
С ростом клиентской базы и расширением бизнеса компания стала ощущать острую необходимость в совершенствовании операционной деятельности, в частности в новой системе электронного документооборота. Взамен бумаги должна была прийти единая цифровая система, в которой могли бы обрабатываться договоры страхования и иная документация, бланки строгой отчетности, входящая корреспонденция и вестись учет архивного хранения.
SAP Extended ECM by OpenText.
Проект начался по инициативе IT-департамента и операционного блока компании. Были обозначены необходимые показатели после внедрения новой СЭД. Например, доставка входящей корреспонденции должна занимать менее 8 часов, учет договоров страхования и расторжения должен производиться в течение 18 часов, бланки строгой отчетности — быть на руках у продавца не более 90 дней.
До внедрения решения SAP документооборот осуществлялся при помощи многочисленных электронных сервисов, не интегрированных между собой, и с большим вовлечением бумажных документов. Сейчас более половины сотрудников компании работают в OpenText от SAP. Компания почти полностью ушла от бумаги в процессах. На смену ручному созданию регистрационных карточек пришла автоматическая генерация системой сканирования.
Внедрение системы SAP позволило сделать операционные процессы более прозрачными, контролируемыми, управляемыми и эффективными. Доля документов, обработанных без ошибок, возвратов и в срок, теперь стремится к 100%. Благодаря внедрению OpenText компании удалось стать лидером на рынке ОСАГО без увеличения операционных расходов. Компания также планирует внедрить решение SAP для интеграции с информационной системой «Почты России», с регуляторами по запросам (ЦБ, финансовый омбудсмен и т. п.), с Российским союзом автостраховщиков.
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