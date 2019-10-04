Решения SAP помогли Тавхидбанку провести комплексную трансформацию бизнеса и вывести его на новый уровень.

ОАО «Сохибкорбанк» переименовано в ОАО «Тавхидбанк» 12 июня 2019 года, располагает 5 филиалами и 56 центрами банковского обслуживания в разных городах Таджикистана. Адрес сайта — www.skb.tj.

Начало

Весной 2018 года Сохибкорбанк принял решение об изменении классической схемы оказания финансовых услуг на формат исламского банкинга. Исламский (или партнерский) банкинг — финансовая деятельность, основанная на принципах шариата.

Цель

Изменение ключевых бизнес-процессов банка с учетом принципов исламского банкинга, Front-to-back automation.

Решения SAP

SAP Adaptive Server Platform; SAP BusinessObjects Enterprise.

Реализация

Руководство Тавхидбанка поставило перед собой задачу создания исламского банка с учетом всех возможных инноваций современного цифрового банкинга. В их число входит предоставление клиентам вариантов работы в удобном для них формате: мобильный, онлайн-банкинг, офлайн-доступ. Для банка были важны качество техподдержки и своевременность обработки всех исходящих запросов поставщиком внедряемого софта. Также банк стремился получить полностью централизованную отчетность в режиме реального времени и избежать просрочек по предоставлению отчетов регулятору для подтверждения имиджа надежного и операционно эффективного банка.

Что изменилось

Тавхидбанк стал первым исламским банком в регионе. С внедрением продуктов SAP в работу был принят новый план счетов, процессы которого соответствуют особенностям исламского банкинга. Благодаря внедрению системы SAP BusinessObjects достигнуты цели, связанные с получением отчетности: она была централизована, появились простой механизм формирования различных отчетов и удобная визуализация.

Результаты

Банку удалось сформировать новый пул клиентов и обрести прозрачность бизнеса для принятия правильных стратегических решений. Внедрение продуктов SAP помогло компании обеспечить необходимый уровень безопасности, получить новый функционал, увеличить скорость обработки транзакций и операционной деятельности, а также дало возможности построения сквозной отчетности по всей системе в режиме реального времени. Решение обеспечивает масштабируемость бизнеса для наращивания нового пула заказчиков, а регуляторная отчетность готовится и предоставляется вовремя.

Ключевые цифры