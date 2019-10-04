Компания автоматизирует процесс аттестации продукции и добивается значительного повышения лояльности клиентов.

«Северсталь-Менеджмент» — единоличный исполнительный орган ПАО «Северсталь». ПАО «Северсталь» — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Количество сотрудников — 50 тыс. человек. Выручка (2018 год) — $8,58 млрд. Адрес сайта —www.severstal.com.

Начало

Для обеспечения дополнительного роста показателей «Северсталь» обновила свою стратегию. Компания намеревается стать лидером металлургии будущего и компанией первого выбора для клиентов, сотрудников и партнеров. Для достижения этих целей определены новые стратегические приоритеты: превосходный клиентский опыт, лидерство по затратам и новые возможности.

«Превосходный клиентский опыт» означает, что «Северсталь» намерена делать клиентам уникальные предложения на всех целевых рынках. «Лидерство по затратам» предполагает достижение значительного преимущества по затратам в части производства основных продуктов по сравнению с конкурентами. В приоритет «новые возможности» входит задача компании получить доступ и успешно использовать передовые технологии и новые бизнес-модели.

Для решения одной из инициатив были использованы решения SAP — речь идет о системе аттестации продукции.

Цели

Изменение культуры и подходов к аттестации продукции на переделах производства под конечного потребителя (клиента).

Снижение количества претензий и внутренних потерь.

Решения SAP

SAP BRF+; SAP ABAP; SAP DATA SERVICES; SAP HANA.

Реализация

Компания поставила задачу реформирования системы аттестации продукции. До внедрения решений от SAP она полностью состояла из ручного труда. Руководство «Северсталь-Менеджмент» заложило ряд KPI, среди них: количество аттестованной продукции, скорость аттестации и показатели качества аттестации продукции.

Что изменилось

После проведения реформы системы большая часть ручного труда сотрудников будет заменена на ПО, позволяющее автоматизировать процесс аттестации продукции. Планируется, что 60–80% решений будет приниматься автоматизированно с помощью системы аттестации, работающей на базе продуктов SAP.

Результат

Благодаря внедрению решений SAP компании удалось добиться изменения культуры производства и аттестации. Теперь этот процесс почти целиком выполняется в рамках единой системы без вмешательства человеческого фактора, что значительно сокращает риски возникновения ошибок, а также позволяет компании проводить аттестацию исходя из требований и ожиданий каждого клиента. Как следствие, количество претензий со стороны клиентов снизилось, а их лояльность, наоборот, повысилась. Это позволяет компании избежать ненужных убытков, а также удержать клиентов с высокомаржинальными продуктами.

Ключевые цифры