Внедрение технологий искусственного интеллекта повысило объем производства удобрений.

«Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе. Количество сотрудников — около 10 тыс. чел. Выручка (2018 год) — 110,2 млрд руб. Адрес сайта —www.uralchem.ru.

Начало

Для «Уралхима» главными критериями в оценке работы являются качество продукции и ее объем. Компания ставила перед собой задачу постепенного наращивания производства гранулированных удобрений на 2–10%, а чтобы при этом не страдало качество, необходимо соблюдение максимальной точности производственных процессов. Для этого компания решила ввести в производство AI-технологии. Решения от SAP были внедрены в управление производством гранулированных удобрений.

Цель

Повышение производительности установок «Барабан грануляции» с помощью технологий искусственного интеллекта.

Решения SAP

SAP Internet of Things (IoT) Edge Service; SAP Leonardo Machine Learning (ML) Foundation; SAP Application Runtime; SAP Fiori UI; SAP HANA.

Реализация

При запуске системы интеллектуального управления выяснилось, что ей не хватает некоторых датчиков для построения полноценной картины. В результате компании пришлось вносить корректировки в цели проекта. Была запущена система «Советчик оператора БГС», реализованная на основе модели машинного обучения. Она анализирует исторические и текущие параметры технологического процесса, прогнозирует будущие результаты и выдает оператору БГС рекомендации по изменению значений управляющих параметров (расход газа, давление и др.). Чем точнее оператор следует рекомендациям советчика, тем выше стабильность и объем выпуска готовой продукции. Модель непрерывно улучшается и адаптируется на основе постоянно обновляемых актуальных данных.

Что изменилось

Оператор принимает решения по изменению параметров техпроцесса на основе личного экспертного опыта, а также на основе предлагаемых рекомендаций, что повышает эффективность управления производственным агрегатом. Технология машинного обучения в целом показала свою работоспособность и эффективность в традиционном производстве.

Результаты

Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта SAP «Уралхиму» удалось повысить стабильность и производительность установки БГС, а также увеличить время межостановочных пробегов. Выпуск продукции цеха производства удобрений увеличился на 2–10%. Кроме того, искусственный интеллект помог усовершенствовать и смежные технологические процессы. Все вместе положительно сказалось на финансовых показателях производителя, в том числе за счет повышения дохода и маржинальности производства.