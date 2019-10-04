Решения SAP Customer Experience помогли компании выстроить с нуля процессы онлайн-продаж, фулфилмента, доставки, клиентского сервиса и цифрового маркетинга.

Gloria Jeans — бренд первоклассной и доступной одежды для каждого члена семьи. Компания была основана в 1988 году и является лидером в сегменте fast fashion в России. Вертикально интегрированный ритейлер Gloria Jeans — это 15 собственных и 200 партнерских производственных фабрик, 2 современных логистических центра и монобрендовая сеть розничных магазинов, которая на конец 2018 года насчитывала более 550 магазинов в России и СНГ. Количество сотрудников — более 14 тыс. человек. Выручка (2018 год) — 43,77 млрд руб. Адрес сайта — www.gloria-jeans.ru.

Начало

Gloria Jeans — это вертикально интегрированная компания «быстрой моды», управляющая собственным производством и собственной розничной сетью магазинов в четырех странах. Компания нуждалась в налаживании канала электронной коммерции.

Цель

Построение качественного клиентского сервиса в онлайне.

Решения SAP

SAP Commerce Cloud, SAP Marketing Cloud.

Реализация

Процессы онлайн-продаж, фулфилмента, доставки, клиентского сервиса, digital-маркетинга необходимо было построить с нуля. Для проекта по открытию канала электронной коммерции Gloria Jeans выбрала облачные решения SAP Customer Experience.

Что изменилось

У компании появился собственный прямой канал онлайн-продаж и взаимодействия с конечными потребителями. Построен с нуля интернет-магазин Gloria Jeans, запущены новые бизнес-процессы, связанные с онлайн-торговлей: фулфилмент, доставка, клиентский сервис, digital-маркетинг.

Результаты

Сроки, объем и бюджет проекта были соблюдены. У компании появилась возможность сегментного анализа клиентской базы из 8 млн человек для более релевантных коммуникаций. На основании динамической сегментации покупателей запущена регулярная NPS-кампания через email- и телемаркетинг. Появился источник роста для онлайн- и офлайн-продаж. Как итог Gloria Jeans планирует в дальнейшем с помощью решений SAP реализовать ряд омниканальных сценариев: click & collect, click & reserve, ship from store, endless aisle. Кроме того, на очереди внедрение SAP Customer Data Cloud для соответствия GDPR (Генеральный регламент ЕС о защите персональных данных) и управления согласиями пользователей на маркетинговые коммуникации, а также для прогрессивного профилирования.

Ключевые цифры