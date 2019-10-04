Внедрение решений SAP позволило запускать активности для клиентов с минимальным time to market и в результате в три раза увеличить клиентскую базу.

«Лига ставок» — одна из ведущих букмекерских компаний в России. В компанию входят 500 клубов в 120 городах России. Количество сотрудников — более 3 тыс. человек. Адрес сайта — www.ligastavok.ru.

Начало

По данным внутреннего исследования «Лиги ставок», текущие бизнес-процессы и обеспечивающие их системы перестали покрывать потребность бизнеса в управлении растущей клиентской базой и удовлетворении потребностей клиентов. В компании осознали необходимость внедрения современной системы, обеспечивающей гибкую интеграцию для внедрения маркетинговых инноваций. Правление компании одобрило внедрение решения SAP для взаимодействия с клиентами.

Цели

Опередить изменения рынка.

Привести клиентские бизнес-процессы в соответствие с актуальными и перспективными требованиями индустрии.

Подготовить платформу для реализации долгосрочной бизнес-стратегии.

Решения SAP

SAP HANA; SAP CRM (Marketing, Loyalty, Service); SAP Process Orchestration; SAP BusinessObjects BI.

Реализация

До внедрения CRM решения SAP процесс подготовки и запуска маркетинговых кампаний был очень ресурсоемким. Период от старта подготовки запуска одной маркетинговой кампании до его реализации мог занимать 30 дней. Было решено внедрить единый программный комплекс, обеспечивающий возможность администрирования всех маркетинговых процессов.

Что изменилось

Все бизнес-процессы взаимодействия с клиентами реализованы в единой системе. Клиентские данные доступны в одном месте, хранятся структурированно, обновляются онлайн. Автоматизированы маркетинговые предложения. Появилась возможность запускать многоуровневые механики. Тонкое таргетирование выполняется с большим числом атрибутов сегментации. Маркетинговые рассылки стали омниканальными. Формируется отчетность, которая позволяет определять кампании, наиболее интересные клиентам. Процесс создания новой кампании занимает не более трех дней в зависимости от уровня сложности. Типовые акции запускаются практически моментально.

Результат

Внедрение SAP привело к позитивным изменениям во всех затронутых проектом клиентских бизнес-процессах. Стандартизированы и упрощены процессы подготовки и запуска маркетинговых кампаний. Выстроена удобная структура клиентских данных. Реализуется полный охват кампаниями всей клиентской базы, а благодаря сокращению сроков подготовки и запуска маркетинговых кампаний система готова к тиражированию на увеличивающиеся объемы в будущем.

Ключевые цифры