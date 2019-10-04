Внедрение IT-продуктов SAP помогло компании увеличить производительность труда, улучшить показатели эффективности сотрудников при работе со страховыми случаями по ОСАГО и повысить качество обслуживания клиентов.

«АльфаСтрахование» — крупнейшая частная страховая компания в России. Компания предлагает частным лицам и бизнесу более 100 страховых продуктов. На территории страны ее деятельность осуществляют более 270 региональных представительств, а число клиентов превышает 29 млн человек. Количество сотрудников — более 5 тыс. человек. Чистая прибыль (2018 год) — 10,98 млрд руб. Адрес сайта — www.alfastrah.ru.

Начало

Для регистрации и урегулирования страховых случаев «АльфаСтрахование» использует систему SAP Claims (SAP FS-CM). Для ускорения ввода страхового случая в систему и создания возможности работать на мобильных устройствах руководство компании приняло решение доработать систему с помощью новых современных инструментов, предлагаемых SAP.

Цели

Создание современного, удобного для пользователя мобильного интерфейса для ускорения и упрощения регистрации страховых случаев ОСАГО с возможностью выполнения операции вне офисов на мобильных устройствах.

Увеличение производительности труда при регистрации страховых случаев.

Сокращение времени выполнения одной операции и, как следствие, трудозатрат и времени ожидания клиентов.

Решения SAP

SAP Cloud Platform, SAP Cloud Connector, SAP Cloud OData, SAP FS-CM.

Реализация

Система упрощенного интерфейса по регистрации убытков ОСАГО была запущена в качестве пилотного проекта в Центре урегулирования убытков «АльфаCтрахования» в Москве и региональном филиале компании, а также в нескольких точках удаленного урегулирования. Планируется тиражирование решения на всю структуру собственных и партнерских подразделений компании, обслуживающих клиентов по ОСАГО.

Что изменилось

Компания перешла на новый, упрощенный интерфейс регистрации страховых случаев по ОСАГО, базой для которого стали современные решения SAP. Теперь сотрудники «АльфаCтрахования» и партнеров могут регистрировать страховые случаи значительно быстрее и удобнее, в том числе при помощи мобильных устройств.

Результаты

Благодаря внедрению новой системы компании удалось сократить время регистрации страховых случаев, а также заметно повысить качество обслуживания клиентов: регистрация страхового случая происходит гораздо быстрее, она может осуществляться при помощи мобильных устройств.

Ключевые цифры