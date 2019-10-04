Переход на централизованное управление бизнес-процессами при помощи SAP Sales Cloud позволил значительно повысить качество работы с клиентами.

Группа «Акрон» — один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Количество сотрудников — около 11 тыс. Выручка (2018 год) — $1,7 млрд. Адрес сайта — www.acron.ru. Российская сбытовая сеть холдинга — АО «Агронова» — десять специализированных агрохимических предприятий, которые предоставляют услуги по доставке, продаже и хранению минеральных удобрений клиентам из 80 регионов России.

Начало

Компания приняла решение о необходимости усовершенствовать процессы взаимодействия с клиентами в РФ и СНГ. Бизнес-процессы на различных предприятиях сбытовой сети были сформированы в результате многолетней практики ведения сделок с учетом региональной специфики и имели существенные различия. Хранение данных по продажам, обмен информацией между предприятиями и головным офисом, а также согласование сделок происходило в различных корпоративных системах.

Цели

Стандартизация процессов взаимодействия с клиентами.

Автоматизация подготовки унифицированных коммерческих предложений, счетов и договоров, уменьшение времени на обработку и согласование печатных форм.

Консолидированная отчетность по всем предприятиям сбытовой сети АО «Агронова» в режиме реального времени.

Получение информации о состоянии остатков на складах предприятий в режиме реального времени.

Решения SAP

SAP Sales Cloud.

Реализация

Инициатива внедрения системы централизованного управления была направлена на изменение сразу нескольких бизнес-процессов: организация учета истории контактов с контрагентами, планирование процессов по реализации минеральных удобрений, инициация и сопровождение сделок, ведение базы договоров, контроль за реализацией продукции и консолидация отчетности по предприятиям сбытовой сети АО «Агронова». Кроме того, в рамках проекта были разработаны печатные формы коммерческого предложения, счета, договора, которые автоматически генерируются в системе после согласования сделки.

Что изменилось

Внедрение облачного сервиса SAP Sales Cloud позволило облегчить процесс согласования контрактов и условий предложений благодаря работе пользователей в единой системе. Отчеты в различных ракурсах теперь доступны в системе в режиме реального времени. У компании появился единый источник информации о продажах, существенно сократилось количество ручных операций.

Результаты

Компания получила консолидированные данные по клиентам и истории взаимоотношений с ними, а также удобный инструмент планирования процессов по реализации минеральных удобрений. Кроме того, решение SAP позволило автоматизировать процесс инициации, согласования и сопровождения сделок. За счет внедрения решения повысилось качество работы с клиентами, что положительно влияет на объемы продаж и капитализацию компании, а также ее деловую репутацию.

Ключевые цифры