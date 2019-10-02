Экс-депутат гордумы Челябинска от КПРФ обжалует результаты муниципальных выборов

Бывший депутат челябинской городской думы от партии КПРФ Константин Нациевский подал иск в Советский районный суд о признании недействительными результатов выборов в райсовет. Заседание по делу назначено на 30 октября, сообщает пресс-служба суда.

Константин Нациевский на выборах 8 сентября участвовал сразу в двух избирательных кампаниях. Он баллотировался в губернаторы Челябинской области, набрал 12% голосов и занял второе место после Алексея Текслера (69%). Одновременно он избирался по округу №17 в Советском районе. Муниципальные выборы господин Нациевский тоже проиграл, он получил 572 голоса, а кандидат от «Справедливой России» Оксана Боярская – 625 голосов.

К делу об оспаривании выборов в рамках иска Константина Нациевского госпожа Боярская привлечена в качестве заинтересованного лица. По мнению суда, оспаривание итогового протокола голосования может нарушить ее права и затронуть законные интересы.