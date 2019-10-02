«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента. По их информации, указ был подписан несколько недель назад, но официально не опубликован.

В «Ростехе» от комментариев по поводу этой информации отказались. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Звание Героя России присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». По мнению собеседников газеты, господин Чемезов удостоен такого звания за вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны. Еще одним поводом может быть реформирование системы военно-технического сотрудничества с зарубежными странами и развитие «Ростеха». При присвоении звания Героя России также положена медаль «Золотая звезда» и грамота. На родине Героя может быть установлен бронзовый бюст, если президент издаст такой указ.

Ранее президент уже присваивал звания Героев России высокопоставленным чиновникам, связанным с оборонной промышленностью. Такое звание получил вице-премьер Юрий Борисов. Героем России также является первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Указы об их награждении не публиковались.

Господин Чемезов в 2007 году возглавил корпорацию «Ростехнологии», позднее ставшую «Ростехом». Он является генерал-полковником ФСБ и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».