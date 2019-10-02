В Гонконге во время протестов задержано почти 200 человек

В ходе очередной акции протеста в Гонконге было задержано более 180 человек, сообщает South China Morning Post. Во время столкновений с демонстрантами травмы получили 25 полицейских. В полиции этот день протестов назвали одним из самых жестоких и хаотичных в Гонконге.
Полиция применила огнестрельное оружие. Полицейские задействовали слезоточивый газ и водометы.
Акции начались в конце марта из-за законопроекта об экстрадиции, который, как считали митингующие, направлен против диссидентов и оппозиционеров, бежавших с материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве документа, однако акции продолжаются.
О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».
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