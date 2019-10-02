Эквадор планирует выйти из ОПЕК в 2020 году

Эквадор объявил о планах покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января из-за проблем с бюджетной устойчивостью. «Решение принято в связи с возникшими внутренними проблемами, связанными с бюджетом страны»,— приводит Reuters выдержку из сообщения Министерства энергетики Эквадора.

«Эта мера соответствует планам правительства сократить государственные расходы и привлечь новые поступления»,— заявили в министерстве. После выхода из ОПЕК страна продолжит поддерживать усилия по стабилизации нефтяного рынка.

Напомним, в конце 2016 года Россия и страны ОПЕК заключили соглашение о сотрудничестве по стабилизации рынка нефти. В декабре 2018-го, несмотря на сложные переговоры и разногласия между РФ и странами ОПЕК, нефтяные державы смогли согласовать очередное сокращение добычи — на 1,2 млн б/c от уровня октября 2018 года.

В июле 2019-го ОПЕК поддержала продление сделки об ограничении добычи нефти до апреля 2020 года.

О ситуации на рынке после атаки дронов на саудовские НПЗ — в публикации “Ъ FM” «"Все будут стараться добывать как можно больше нефти"».