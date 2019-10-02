ЦИК попросит у полиции данные избирателей

Как выяснил “Ъ”, Центризбирком предложит МВД пересмотреть соглашение о взаимодействии, подписанное ведомствами в 2016 году. В частности, ЦИК будет настаивать на предоставлении избирательным комиссиям информации об избирателях, которая позволит определить, действительно подпись была подделана или имела место неверная трактовка данных подписных листов. Поводом для этого явилась серия скандалов летом текущего года, когда кандидаты от внесистемной оппозиции из-за отбракованных подписных листов не были допущены к выборам в Мосгордуму 8 сентября.

Летом окружные избиркомы отказали в регистрации ряду кандидатов от непарламентской оппозиции, претендовавших на мандаты Мосгордумы: экс-депутатам Госдумы Дмитрию и Геннадию Гудковым, юристам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Ивану Жданову, муниципальным депутатам Юлии Галяминой и Константину Янкаускасу, главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину и некоторым другим. Отказ объяснялся наличием более 10% брака в собранных ими подписях, а среди основных причин этого брака называлось расхождение данных избирателя в подписном листе с базой МВД. Перепроверкой результатов работы окружной комиссии занимались две рабочие группы, но ни одна из них не смогла вернуть оппозиционеров в предвыборную гонку, и лишь Сергей Митрохин («Яблоко») добился восстановления в Мосгорсуде.

Источники “Ъ” в ЦИКе рассказали, что избиркомы не всегда могли добиться от территориальных отделений полиции необходимой для проверки подписных листов информации.

В ряде случаев сотрудники полиции ограничивались ответами «неправильная серия паспорта» либо «неверный адрес регистрации», не уточняя при этом, какие данные верные. Так, например, у экс-лидера «Открытой России» Александра Соловьева большинство подписей было отбраковано из-за неверных данных избирателей. «Был случай, когда человек не указал корпус дома, потому что корпус всего один, но в паспорте он обозначен. Или же цифры в серии паспорта написаны так, что сразу не поймешь, четверка это или единица. Все это надо перепроверять вручную, и общий ответ МВД не позволяет понять, технической ли она была»,— отметил один из собеседников “Ъ” в Центризбиркоме.

При этом ответы полиции соответствуют действующему соглашению о взаимодействии ЦИКа и МВД от 2016 года, в котором прописаны «независимость в принятии решений и осуществлении возложенных на стороны функций», «самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий, а также выборе форм и методов использования собственных сил и средств».

«Соглашение имеет расплывчатые формулировки,— признают в ЦИКе.— То есть они (сотрудники МВД.— “Ъ”) могут целое досье на человека прислать или же отделаться отпиской, прикрываясь законом "О персональных данных"».

В ЦИКе заявили, что начали работать над предложениями по изменению действующего соглашения, которые в ближайшее время будут направлены на рассмотрение в МВД. В пресс-службе МВД на вопрос “Ъ” ответили, что пока документы из ЦИКа официально не получены, ведомство от комментариев воздержится.

Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена, комментируя намерения ЦИКа, отметил щепетильность вопроса. «Мы должны при принятии решений думать и об Основном законе, и о законе о защите персональных данных. Понятно, что ЦИК хочет избежать нарушений, но я считаю, что тех инструментов, которые существуют в настоящее время, достаточно для того, чтобы разобраться в спорных ситуациях. Не нужно перекладывать это бремя на гражданина и вторгаться в его частную жизнь. Это неправильно и несправедливо»,— полагает господин Кучерена.

Еще в 2012 году ЦИК принимал постановление о том, что МВД должно предоставлять ответ с обоснованием, напомнил сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин, но в нынешнем году ответы в ряде случаев предоставлялись не по форме. «Было бы хорошо, если бы кандидаты сами могли проверить номер паспорта подписавшегося»,— отметил эксперт. Кроме того, по мнению господина Бузина, необходимо навести порядок с почерковедческой экспертизой, которая до сих пор «остается камнем преткновения»: «Почерковедческая экспертиза делает свои заключения, которые вообще ни на чем не основаны и не соответствуют требованиям, прописанным во всех наших кодексах. Пишут просто: "Дата написана не рукой избирателя". Это большая проблема, которая должна быть решена».

Ангелина Галанина, Ксения Веретенникова