Кульминация торжеств по случаю 70-летия Китайской Народной Республики, местом проведения которых стала знаковая площадь Тяньаньмэнь, подвела черту под крайне непродолжительным по историческим меркам, но необычайно насыщенным этапом развития одной из древнейших цивилизаций, итогом которого и стало создание современного Китая. Мирового гиганта, вызывающего восхищение у одних и ужас — у других.

В это трудно поверить, но еще не так давно — в 70-е годы прошлого века — китайская экономика пребывала в состоянии полураспада, а КНР называли «больным человеком» Азии.

Однако познавший в своей истории немало унижений и бедствий сегодняшний Китай дает понять, что все смутные времена, этапы слабости и стояния на коленях навсегда остались в прошлом. И отныне будет только движение вверх. Уже вовсю идет мирная экспансия новой китайской империи, которая будет становиться не только все более влиятельной, но и все более притягательной, прирастая частями пока еще разрозненного китайского мира.

Судя по всему, в этом и будет состоять стратегия развития государства, которую можно определить как «великая китайская мечта». Неслучайно в своей речи по случаю 70-летия КНР китайский лидер Си Цзиньпин, упомянувший Гонконг и Макао, призвал «работать для полного объединения нашего народа».

Неутихающие протесты в Гонконге стали ложкой дегтя в наполненной до краев бочке юбилейного китайского меда. Однако на фоне других конкурирующих центров силы — США и объединенной Европы — Китай все же выглядит более благополучно.

О «закате Европы» говорят со времен Освальда Шпенглера, сегодня эти рассуждения подогреваются общей эрозией тех представлений и норм, которые традиционно было принято считать «европейскими ценностями». «Европейская мечта», изначально включавшая в себя такие компоненты, как уважение прав человека, неприятие военной силы, социально ориентированный рынок и культура компромисса, все больше выглядит пустым звуком. Злой пародией на саму себя.

То же самое происходит и с «американской мечтой» с ее верой в Бога, семью, культом свободы и индивидуализма и созданием равных условий для всех. Американский «плавильный котел» перегрелся и не справляется со своей задачей.

На этом фоне мировые акции «китайской мечты» стабильно растут в цене.

Можно сколько угодно демонизировать Китай, но трудно назвать его «загнивающим», «деградирующим». То есть наградить его определениями, которые используются, в том числе и в России, применительно к «коллективному Западу».

Помимо собирания китайского мира, «китайская мечта» — это утверждение коллективизма в противовес индивидуализму, приоритет интересов государства над интересами личности и, наконец, реализация принципа «либеральная экономика без либеральной демократии», который успешно воплотил в жизнь архитектор нового Китая Дэн Сяопин. Принципа, позволившего создать динамично развивающуюся экономическую сверхдержаву с остановившейся политической жизнью.

Может быть, поэтому опыт китайских товарищей на протяжении последних десятилетий вызывал живой интерес в Москве, не раз пытавшейся примерить его к собственной модели развития. Но к счастью или к несчастью, не очень в этом преуспевшей.