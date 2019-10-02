Коммунист встроился в «Вертикаль»

В Ульяновской области экологи выступили против деятельности металлургического производства ОАО «Вертикаль», близкого местному бизнесмену члену КПРФ Наири Чатиняну. Промплощадка расположена в с. Подкуровка Тереньгульского района. Рядом с предприятием находится муниципальный источник водоснабжения. По мнению общественников, обратившихся в прокуратуру, у предприятия нет разрешительных документов. Господин Чатинян ранее возглавлял движение против строительства в районе китайскими инвесторами цементного завода, который год назад под давлением активистов свернули. Юристы говорят, что остается неясным, проводились ли публичные слушания при определении правил застройки и землепользования, и какие меры принимают местные надзорные ведомства.

Прокуратуру Ульяновской области попросили проверить законность работы металлургического подразделения московского ОАО «Вертикаль» в с. Подкуровка Тереньгульского района. Компанию связывают с бывшим членом бюро КПРФ и директором Ульяновского механического завода № 2 Наири Чатиняном. По сведениям обратившихся в надзорный орган эксперта движения «За права человека» Игоря Топоркова и руководителя отдела мониторинга и контроля Агентства по развитию сельских территорий Александра Брагина, у предприятия отсутствуют разрешительная природоохранная документация, санитарно-эпидемиологическое заключение и проект санитарно-защитной зоны. Промышленная площадка расположена в нескольких десятках метрах от скважины с питьевой водой и водонапорной башни.

Примечательно, что Наири Чатинян несколько лет назад вместе с депутатом Госдумы от Ульяновской области, лидером местных коммунистов Алексеем Куринным, выступал против строительства в 5 км от Подкуровки китайскими инвесторами современного цементного завода. Инвестиционное соглашение о строительстве предприятия, которое должно было стать крупнейшим в Европе, было подписано в 2016 году. Китайская компания «Аньхой конч» планировала вложить в завод $1 млрд. Местные коммунисты организовывали акции против строительства завода. Протестующие собирали подписи, обращались к местным и федеральным властям и объявляли голодовку. Лидером активистов и координатором протеста выступал Чатинян. Господин Чатинян вместе с Алексеем Куринным организовали поездку несогласных активистов к депутатам Государственной думы РФ. В прошлом году инвестпроект свернули.

ОАО «Вертикаль» создано в Москве в 2008 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственником организации выступает Сусанна Бабаян. По данным из открытых источников, двоюродная сестра Наири Чатиняна носит фамилию Бабаян — Алина Бабаян занималась в Ульяновске дизайном одежды и изготовлением тортов. Руководит «Вертикалью» Андрей Белов. В 2018 году выручка компании составила 44 млн руб., прибыль — почти 300 тыс. руб. Годом ранее выручка компании составляла 91 млн руб., прибыль — 2 млн руб. Появление нового производства совпало по времени с ликвидацией Ульяновского механического завода (был обанкрочен в марте 2019 года), чьим директором являлся господин Чатинян. Экологи предполагают, что оборудование с мехзавода перевезли в Теренгульский район.

В прошлом месяце глава районной администрации Григорий Шерстнев обратился в местное управление Рос­природнадзора с просьбой изучить ситуацию вокруг металлургического завода. Как сказано в письме районного главы, промышленная площадка попадает в охранную зону водозабора, что нарушает СанПиН.Судя по ответу управления Росприроднадзора на запрос экологов, земельный участок не учтен ведомоством как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, поэтому ответить, есть ли у «Вертикали» разрешительные документы, там не смогли. По словам юристов, основные вопросы возникают и к надзорным ведомствам. «Если ситуация соответствует тому, о чем пишут прокурору, то непонятно, какие меры принимает Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области и принимает ли их с вообще. Или, что бывает в последнее время не так редко — ответ был дан просто формально без проведения проверки хотя бы по обращению, несмотря на то, что мониторинг правонарушений должен проводиться постоянно. Промобъект достаточно большой, и вряд ли его можно не заметить»,— говорит адвокат НЮС «Амулекс» Дмитрий Томко. По словам эксперта, не понятны и позиции управления Росприроднадзора по Ульяновской области и регионального органа по природоохране: «Органы прокуратуры для начала должны выдать представления руководителям указанных правоохранительных органов и поставить рассмотрение вопросов на особый контроль с последующим решением вопроса о привлечении виновных должностных лиц и собственника пром­объекта к установленной законом ответственности. И в случае выявления правонарушений, которые изложены в обращениях, речь должна идти не столько об административном приостановлении деятельности металлургического производства, сколько о проведении проверки в отношении конкретных должностных лиц органов Роспотребнадзора и природоохраны, допустивших незаконное бездействие».

Как поясняет партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, если прокуратура согласится с жалобой экологов, ответственные за создание промплощадки могут понести наказание — от представления прокурора до уголовной ответственности. «Если изложенные обстоятельства подтвердятся, то можно вести речь об уголовном преследовании за экологические преступления, поименованные в главе 26 УК РФ. В частности, за нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных объектов, если это влечет причинение вреда здоровью людей, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 246 УК РФ вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет»,— отмечает Дмитрий Шевченко. Ответа от областной прокуратуры на момент сдачи номера получить не удалось.

Сабрина Самедова