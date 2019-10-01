Ford создал СП с индийской Mahindra

Американский автоконцерн Ford и индийский промышленный конгломерат Mahindra объявили о создании СП в Индии. В рамках сделки Ford передаст в СП 51% своих индийских операций, включая сборочные предприятия в Ченнаи и Сананде. При этом Ford сохранит под своим управлением моторный завод в Сананде, а также операции по кредитованию и местное технологическое подразделение Smart Mobility. Сообщается, что СП будет разрабатывать и продавать автомобили под брендами Ford и Mahindra на «динамично растущих рынках развивающихся стран».

Как отмечает CNN, что создание СП между Ford и Mahindra произошло на фоне жесткой конкуренции со стороны других производителей: по итогам августа доля Ford во всех автопродажах в Индии составила лишь 3%, а Mahindra — 7%, тогда как у индийско-японского СП Maruti Suzuki — 47%.

Евгений Хвостик