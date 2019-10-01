Путин ответил на вопросы журналистки «Рустави-2» об Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин заявил, что войска из Абхазии и Южной Осетии будут выведены, «когда мы так решим». Так он на ходу ответил на вопрос журналистки «Рустави-2» перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване. Она назвала территории оккупированными.

Журналистка также спросила, когда Владимир Путин начнет выполнять обязательства, взятые на себя в 2008 году. «Мы их всегда выполняем»,— сказал российский президент.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость после войны в 1992–1993 годах. В 2008 году в результате очередного конфликта Россия признала их суверенитет. Грузия продолжает считать их своими территориями. В конце августа 2019 года ситуация на границе снова обострилась.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние».

Подробнее о реакции президента на вопрос журналистки — в материале “Ъ” «Владимир Путин завелся вполоборота».