Ставку НДФЛ для нерезидентов планируют снизить до 13% с 2020 года

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов предполагает, что ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) для нерезидентов снизят до 13% с начала 2020 года. По его словам, законопроект подготовлен и его могут принять в осеннюю сессию.

«Поскольку мы сейчас подготовили законопроект об изменении нормы о том, когда могут приниматься изменения в налоговые законы, мы снесли эту дату — 1 октября, которая у нас с вами была. По идее, можем принять это в этом году со сроком действия в следующем. Для этого есть все основания», — сказал господин Силуанов (цитата ТАСС).

По мнению вице-премьера, на бюджете «практически не скажется» снижение ставки с 30% до 13% и сокращение срока пребывания в стране со 183 до 90 дней для сохранения статуса резидента.

Сейчас в случае пребывания налогоплательщика более 183 дней в течение последнего года в России его признают резидентом, а его доходы облагаются налогом в 13%. В противном случае человек получает статус нерезидента и платит 30% с НДФЛ.

Подробнее об уравнивании ставки налога для резидентов и нерезидентов — в материале “Ъ” «Иностранцам обещают налоговые льготы».